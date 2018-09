JM 2021 : Un budget de 1,94 milliard DE DA

Une enveloppe financière de l’ordre de 1,94 milliard de dinars est réservée pour la réhabilitation de pas moins de six infrastructures sportives à Oran en prévision des Jeux méditerranéens qu'abritera cette ville en 2021, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Les sites sportifs concernés par cette vaste opération de réhabilitation et de rénovation sont l’Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Ain El-Turck, le champ de tir à Bir El Djir, le complexe équestre à Es-Senia, le palais des sports Hammou-Boutelilis, la piscine olympique du jardin public à M’dina Jdida et le complexe de tennis à Hai (quartier) Essalam, a précisé la même source.

Toutes ces infrastructures ont fait l’objet d’une visite d’inspection, au milieu de la semaine passée, du wali d’Oran, Mouloud Cherifi, qui avait insisté sur le respect "à la lettre" des délais fixés pour l’achèvement des travaux, a-t-on souligné de même source. Les infrastructures concernées devront être livrées en fin 2019 ou, au plus tard, lors du premier trimestre de l’année 2020, a-t-on indiqué à la DJS.

Outre ces sites, la ville d’Oran va bénéficier d’un nouveau complexe sportif dont les travaux sont toujours en cours. Il est composé, entre autres, d’un stade de football de 40.000 places, d'un stade d’athlétisme de 6.000 places, d'une salle omnisports de 6.000 places également et d'un complexe nautique composé de quatre bassins.

Des travaux de réalisation d’un village méditerranéen d’une capacité d’accueil avoisinant les 5.000 lits se poursuivent aussi dans la commune de Bir El Djir. L’Algérie accueillera en 2021 les 19es Jeux méditerranéens pour la deuxième fois de son histoire, après avoir abrité à Alger l’édition de 1975.