Arbitrage /LRF de Constantine : 114 arbitres réussissent le test à Ain M’lila

Au total, 114 arbitres centraux et assistants ont réussi le test d’évaluation physique, lancé jeudi au stade d’’Aïn M’’lila (Oum El Bouaghi), en prévision du championnat de football de ligue régionale "Est" saison 2018-2019, a indiqué, samedi, le président de la commission d’arbitrage auprès de la ligue régionale de football (LRF) de Constantine.

Abdelhamid Seghiri a indiqué à l’APS que seulement 11 arbitres assistants ont échoué au test d’aptitude physique auquel ont pris part, pendant deux jours, 42 arbitres centraux et 83 arbitres assistants exerçant en ligue régionale "Est" de football qui regroupent les wilayas de Constantine, Jijel, Mila, Sétif, Oum El Bouaghi et Skikda.

Ce responsable a également fait savoir que ces arbitres ont pu découvrir, au cours de ces deux jours, tous les nouveaux règlements de la FIFA afin de se mettre au diapason de l’évolution de ce jeu et élever leur niveau pour réussir la prochaine saison de la ligue régionale de football de Constantine. Il a rappelé que les directeurs de jeu ont dû répéter plusieurs épreuves de vitesse sur petites (25m), moyennes (40 ms) et longues (75 m) distances. De leur côté, les arbitres de touche se devaient de réussir les exercices de ce test, à commencer par l’épreuve consistant à parcourir une distance de 30 mètres en moins de 4,7 secondes (exercice à répéter 5 fois), a ajouté le même responsable.

Les arbitres assistants, qui ont échoué à cet examen, ne peuvent pas diriger les matchs de ligue régionale de football, a-t-il affirmé soulignant que la LRF prévoit l’’organisation "prochainement" d’autres tests similaires.