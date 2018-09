Ligue1 (5e journée), CSC-USMBA, ESS-CRB et MCO-ASAM : suspense assuré !

Cette cinquième journée de Ligue1 sera scindée en deux parties avec le report du match USMA-MOB jusqu’au 07 octobre prochain en raison de la participation de l’USMA à la Ligue des champions arabes, mais aussi aux quarts de finale bis de la coupe de la CAF.

Ceci dit, le face-à-face qui aura pour cadre le stade du 08-mai 45 de Sétif entre l’ESS et le CRB drainera certainement la grande foule du fait que les locaux, qui viennent de jouer leur troisième match à domicile après Bel Abbès et le PAC, n’auront pas la partie belle devant une équipe de Belouizdad en quête de son deuxième succès après celui acquis, dans les ultimes instants, devant le DRBT alors qu’ étaient menés au score. Ne comptant que deux points, ils sont animés d’une farouche détermination pour «piéger» les locaux qui ont montré un piètre visage face aux pacistes. Ce sera un match ouvert où la décision peut se faire en fin de partie.

A Oran, au stade Zabana, la formation d’El Hamri aura à cœur de faire oublier à ses fans sa défaite, à Bel Abbès, devant l’USMBA, une équipe qui restait sur trois défaites d’affilée. Bouaokaz a su comment rectifier le tir. Les locaux, qui recevront une très bonne équipe m’lile, n’auront pas les coudées franches. Bien au contraire, ils sont obligés de sortir le grand jeu pour ne pas rentrer dans une « crise » qui ne veut pas dire son nom. Badou Zaki, le coach marocain de cette formation, n’a pas jusqu’ici la même réussite qu’avec le CRB où il avait obtenu la coupe d’Algérie. On affirme même que ses jours sont comptés s’il n’arrive pas à remporter son premier succès. Il est vrai que cette empoignade est très importante pour les locaux pour remonter au classement général et surtout retrouver leurs repères..

A Constantine, l’équipe constantinoise éprouve en ce début de saison quelques difficultés pour ne pas perdre le nord. Hormis son succès devant la JSSaoura par la plus petite des marques, la formation chère aux Sanafir ne sait pas comment préserver un résultat. A Béjaïa, au stade de l’unité Maghrébine, les vert et noir n’ont pas réussi à régir à un but des béjaouis concédé dès la 11e minute. Son dispositif défensif n’est pas au point. On avait vu lors du match inaugural la défense constantinoise se faire surprendre par Khacef dans les dernières secondes du temps additionnel. Ce qui est impardonnable. C’est une équipe qui cède beaucoup de terrain à l’adversaire en laissant trop d’espace. Ce qui favorise l’évolution de l’équipe adverse. C’est vrai que les abassis avaient effectué un début « catastrophique », mais leur victoire, at home, dans le derby oranais leur avait fait beaucoup de bien. Par conséquent, les locaux doivent être vigilants au maximum s’ils ne veulent pas être surpris par cette très bonne équipe de Bel Abbès, drivée par Bouokaz, aux multiples nationalités. NAHD – JSSaoura sera équilibré avec un léger avantage pour les camarades de Gasmi. Les nahdistes sont dans une phase assez importante. Ce qui est aussi le cas des gars du sud du pays. On assistera à un match assez plein où les facettes du beau jeu seront garanties. Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.



Programme :

Aujourd’hui



Au stade du 20-Août

(17h) : NAHD-JSSaoura

Au stade Hamlaoui de Constantine

(19h) ; CSC-USMBA

A Zabana (Oran)

(19h) : MCO-ASAM

Au stade du 08-mai 45

(19h) : ESS-CRB



Demain mardi

Au stade imam Lyès (17h) :

O.Médéa-MCA

Au stade Smain-Lahoua

(17h) DRBT-CABBA

A Tizi-Ouzou (17h45) :

JSK-PAC.