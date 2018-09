Athlétisme, Coupe continentale : L'équipe Amériques prend la tête

L'équipe "Amériques" a pris la tête du classement de la Coupe continentale d'athlétisme avec 135 points samedi à Ostrava (République Tchèque), après la première journée d'une compétition nouvelle formule qui se termine dimanche. "C'était éprouvant mais j'ai voulu faire de mon mieux pour l'équipe Amériques", a expliqué Caterine Ibarguen, championne olympique du triple saut et victorieuse à Ostrava avec un saut à 14m76. Pour l'athlète colombienne, "la compétition est incroyablement intéressante". Autres pourvoyeurs de points pour l'équipe "Amériques": le Jamaïcain Fedrick Dacres, sacré lors du lancer de disque et le Panaméen Alonso Edward, victorieux sur le 200m en devançant le champion olympique turc Ramil Guliyev. L'équipe "Europe", championne en titre de la compétition, prend la deuxième place du classement avec 123 points, suivie par l'équipe "Asie-Pacifique" et l'équipe "Afrique", respectivement à 89 et 74 points. Héritière de la Coupe du monde des nations, la Coupe continentale oppose tous les quatre ans quatre sélections d'athlètes répartis par "continent" (Europe, Amériques, Afrique et Asie-Pacifique), qui engagent chacun deux athlètes par épreuve.



Equipes:

1. Amériques (AME) 135 points

2. Europe (EUR) 123

3. Asie-Pacifique (APA) 89

4 Afrique