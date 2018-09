Natation, Championnats d'Afrique 2018 : «Nous sommes prêts pour l'organisation de la compétition»

Le président de la Fédération algérienne (FAN), Mohamed Hakim Boughadou, a affirmé, que l'Algérie est fin prête sur tous les plans, pour l'organisation des championnats d'Afrique de natation qui se dérouleront du 10 au 16 septembre à la piscine du Complexe olympique (OCO), Mohamed-Boudiaf (Alger). "Nous sommes très satisfaits et fin prêts à 100% pour abriter cet évènement continental pour la première fois dans notre pays. Tout a été réglé grâce aux efforts des membres et fonctionnaires de la Fédération ainsi que les intervenants" a indiqué le président de l'instance fédérale, lors d'une conférence de presse animée au centre de presse de l'OCO, Mohamed-Boudiaf (Alger).

M. Boughadou a souligné que le rendez-vous d'Alger va connaître une participation record aussi bien au niveau des nageurs que des pays. "238 nageurs de 31 pays seront présents à Alger. C'est un record par rapport aux précédentes éditions, qui d'habitude n'attirent qu'une vingtaine de pays. Différentes compétitions sont au programme de ces championnats dont celles des "Masters" et courses en eaux libres, avec une forte présence des nageurs d'Afrique du Sud et d'Egypte, ce qui mettra plus de pression sur nos nageurs. Ils vont relever le défi pour être à la hauteur de nos attentes", a t-il ajouté. En abordant le volet "logistique", le premier responsable de la FAN a indiqué que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous continental, à commencer par l'arrivée progressive des délégations étrangères depuis vendredi et qui séjournent à l'hôtel "New Dey" à Hussein-Dey, alors que les officiels seront logés à l'hôtel "Holiday Inn" de Chéraga. Concernant les éléments de la sélection algérienne, ils ont bénéficié de toutes les commodités à l'hôtel de l'Armée Nationale Populaire de Beni Messous où ils séjournent. "Ce championnat aura un impact positif sur la natation algérienne à tous les niveaux.

Je suis fier que notre pays organise pour la première fois une telle compétition. Nous sommes fiers en dépit de notre manque d'expérience, que notre jeune fédération puisse relever le défi. Certes, c'est une grande responsabilité et une pression supplémentaire, mais nous avons les compétences nécessaires et le soutien du Comité Olympique et Sportif algérien, et le ministère de la jeunesse et des sports pour donner une belle image sur l'Algérie", a souligné le président de la FAN. Par ailleurs, M. Boughadou a annoncé, samedi, le forfait de dernière minute des nageurs algériens Oussama Sahnoun et Djaoued Seyoud, blessés respectivement aux adducteurs et à la cheville, tout comme Nazim Belkhodja, ayant évoqué de son côté "des problèmes familiaux", dont leur défection a limité quelque peu les ambitions de la sélection algérienne pour ce rendez-vous continental.