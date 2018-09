Le Cameroun accroché par les Comores (1-1)

Le Cameroun, champion d’Afrique en titre et organisateur de la prochaine CAN 2019 a été contraint au nul par une surprenante équipe des Comores (1-1) samedi à Mitsamiouli (Comores) en match comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019 de football. Face aux Comores, 149e nation au dernier classement Fifa, le Cameroun sous la direction de son nouveau sélectionneur Clarence Seedorf, n4a pas montré grand-chose pour venir à bout des hommes dÆAmir Abdou. Ces derniers ont saisi leur chance en effectuant un gros début de match avec un bon pressing dans le premier quart qui a vu André Onana, le gardien camerounais, être sollicité à plusieurs reprises. C’est tout logiquement que les "Clacanthes" (surnom des joueurs comoriens) ouvrent le score (15e) par Ben El Fardou qui reprend un centre en retrait de Salamani qui avait effacé facilement le latéral droit indomptable, Fai Collins. Les Lions indomptables vont longtemps courir derrière le score, se montrant incapables de se procurer des occasions, à part sur coups de pieds arrêtés, avant d’être sauvé par Stéphane Bahoken à moins de dix minutes de la fin (81e). Le joueur d’Angers profitait de la naïveté de la défense comorienne pour battre Ali Ahamada de près et égaliser. C’est une contre-performance pour les Camerounais et leur nouvel entraîneur, mais rien d’inquiétant pour l’instant, puisque le Cameroun est qualifié d’office pour la CAN 2019 en tant que pays organisateur. Mais pour Clarence Seedorf, il faudra montrer plus pour convaincre les supporters et les nombreux sceptiques sur sa capacité à conduire le Cameroun vers un sacre à domicile.