Large victoire de l'Egypte contre le Niger 6-0

L'Egypte a battu le Niger (6-0), samedi, lors de la 2e journée des qualifications pour la CAN-2019. Ce succès permet aux Egyptiens de prendre la tête provisoire du groupe J. Le Gabon, organisateur de la CAN-2017, a déçu de son côté avec un nul face au Burundi (1-1) malgré un but de Pierre-Emerick Aubameyang, et reste 3e de sa poule. Le Nigeria s'est lui amusé aux Seychelles (3-0) pour empocher ses premiers points dans le groupe E, où il reste cependant derrière l'Afrique du sud et la Libye (4 pts chacun) qui se sont neutralisés (0-0).

Pour le moment, une seule sélection a réussi à empocher six points sur six: la Mauritanie, entraînée par Corentin Martins, a fait tomber le Burkina Faso (2-0) pour prendre le large dans la poule I.