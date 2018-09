Eliminatoires de la CAN-2019, Gambie 1 - Algérie 1 : Un nul dans des conditions difficiles

La sélection nationale, en phase de reconstruction, a entamé la nouvelle ère sous la houlette de son nouveau coach Belmadi par un nul. Les Verts ont arraché le point du nul, hier à Banjul, face à leurs adversaires gambiens (1-1), dans des conditions pour le moins déplorables. Une rencontre comptant pour la seconde journée de la phase des poules des éliminatoires de la CAN-2019.

Les protégés de Belmadi ont entamé la partie avec beaucoup de détermination. Évoluant dans une configuration tactique plutôt offensive (4-5-1 échelonnée en 4-2-3-1) et bloc médian, les coéquipiers de Brahimi ont d'emblée pris l'initiative du jeu à leur compte.

Néanmoins, ces derniers ont eu beaucoup de mal à imposer leur rythme, et encore moins à bien construire leurs actions offensives, à cause de l'état du terrain. En effet, la pelouse assez haute a contraint les Verts à opter pour un jeu plutôt direct, avec de longues balles en profondeur pour tenter de trouver Bounedjah dans la surface de réparation. La première action dangereuse de cette première mi-temps, assez pauvre en occasions de but, a été enregistrée sur une balle arrêtée. 11', Bensebaïni manque de peu le cadre, en reprenant de la tête le corner de Brahimi. 20', Mahrez, très peu sollicité, a failli faire mouche sur sa première véritable opportunité. L'attaquant de Manchester City élimine son ange gardien, Jagne, d'un crochet extérieur, avant d'enchaîner avec un tir enroulé au second poteau. La balle est passée tout près du cadre. De leur côté, les locaux ont surtout joué la prudence. Avec un schéma plutôt défensif (4-5-1 à double rideau) et un bloc relativement bas, les poulains du technicien belge Santfiet ont surtout favorisé le jeu de contres en tentant d'exploiter les balles arrêtées, aussi. L'unique occasion notable des Gambiens durant le premier half a été à l'actif de Sanneh. À la demi-heure de jeu, ce dernier manque de peu de tromper la vigilance de M'Bolhi, en reprenant au second poteau, de la tête, le coup franc de Jallow.

La seconde période a démarré sur les chapeaux de roues, par contre. 47', Bounedjah donne l'avantage aux Algériens. Le très opportuniste attaquant des Verts profite du mauvais alignement de la défense des Scorpions pour aller surprendre Jobe. Cependant, la joie des joueurs de Belmadi fut de courte durée. 49', Cessay profite de la fébrilité défensive des Verts pour remettre les pendules à l'heure. Les Algériens ont tenté par la suite de reprendre les choses en main, mais en vain. Malgré les changements, l'EN n'a pas réussi à faire circuler la balle et à poser le jeu. 78', Slimani ne parvient pas à reprendre le centre au point de penalty de Feghouli. De leur côté, les locaux ont manqué de peu d'arracher la victoire. 81', Diallo, en pleine surface, manque lamentablement son tir. Les Verts reviennent ainsi avec le point du nul de leur déplacement à Banjul.

À noter que cette rencontre a débuté avec plus d'une heure et demie de retard et dans des conditions difficiles. Plusieurs centaines de supporteurs gambiens se trouvaient sur la main courante au moment du coup d'envoi. Estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour le déroulement du match, le président de la FAF, Zetchi, a refusé d'aligner son équipe sur le terrain, avant d'être convaincu par le commissaire au match de jouer.

Rédha M.