US Open : Djokovic rejoint Del Potro en finale

L'ex-N.1 mondial Novak Djokovic a rejoint le N.3, Juan Martin Del Potro, en finale de l'US Open en battant le Japonais Kei Nishikori (19e) en trois sets (6-3, 6-4, 6-2), à New York.

Le Serbe de 31 ans, sacré il y a moins de deux mois à Wimbledon, tentera de remporter son quatorzième trophée en Grand Chelem dimanche, son troisième à Flushing Meadows, après 2011 et 2015.

Dans la première demi-finale, Del Potro avait bénéficié de l'abandon du N.1 mondial et vainqueur sortant, Rafael Nadal, blessé au genou droit, alors qu'il menait deux manches à zéro (7-6 (7/3), 6-2).