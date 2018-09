Tunisie : Alaeddine Yahia prend sa retraite

L'ex-international de la sélection de Tunisie, Alaeddine Yahia, a décidé de mettre terme à sa carrière de footballeur à l'âge de 37 ans et après 18 ans de services rendus à la sélection et à plusieurs clubs, a rapporté Le Télégramme. Alaeddine Yahia a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2004) avec la Tunisie et a également disputé le Mondial 2006 avec son pays au cours d’une carrière qui l’a vu évoluer quasi-exclusivement en France, notamment à Guingamp, Saint-Etienne, Sedan, Nice, Lens, Caen et Nancy son dernier club. Le natif de Courbevoie aura seulement vécu une parenthèse anglaise à Southampton en 2004-2005. Après trois saisons passées à Caen, il rejoint l'AS Nancy-Lorraine, saison 2017/2018, où il dispute 21 matchs au total mais ne marque pas le moindre but.

Le premier match d'Alaeddine Yahia avec la sélection nationale de Tunisie remonte au 20 novembre 2002, dans une confrontation amicale contre l'Egypte (match nul 0-0). Après la CAN-2004, remportée par les Lions de Carthage et lors de laquelle Alaeddine Yahia n'a joué qu'un seul match, le joueur est sélectionné par Roger Lemerre dans la liste des 23 Tunisiens participant au Mondial 2006, durant lequel, il ne dispute qu'une seule rencontre face à l'Espagne où il est entré en jeu à la 57e minute. Le 30 octobre 2008, il est exclu du groupe tunisien avec Saber Ben Frej, en raison d'un "comportement blâmable", ajoute la même source. Toutefois, le problème serait dû au refus du sélectionneur de le laisser repartir en club, ne faisant pas partie des plans du coach pour le match amical opposant son pays à la France. Présélectionné pour la CAN 2015 par le sélectionneur belge Georges Leekens, Alaeddine Yahia décline cette sélection, préférant se consacrer exclusivement à son club, le SM Caen, alors en difficulté en Ligue 1 française.