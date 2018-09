Biathlon-fédération : Le Suédois Olle Dahlin, élu président

Le Suédois Olle Dahlin a été élu président de la Fédération internationale de biathlon (IBU), au cœur d'un scandale de corruption pour couvrir des cas de dopage de sportifs russes, a annoncé l'IBU sur son compte Twitter. Olle Dahlin devient le deuxième président élu de l'IBU après le Norvégien Anders Besseberg, contraint à la démission à la mi-avril après une enquête de l'Agence mondiale antidopage (AMA) qui suspecte Besseberg et l'ancienne secrétaire générale de l'IBU Nicole Resch d'avoir accepté de l'argent pour protéger des biathlètes russes dopés. Au total, Besseberg, qui nie les faits tout comme Resch, est soupçonné d'avoir dissimulé 65 cas de dopage depuis 2011, impliquant notamment 17 des 22 Russes ayant participé aux épreuves de Coupe du monde l'hiver dernier. Ces soupçons, consignés fin 2017 par l'AMA dans un rapport de 16 pages transmis aux autorités, ont débouché mi-avril sur des perquisitions au siège de l'IBU, à Salzbourg (Autriche) et en Norvège. Dahlin, qui a été vice-président de Besseberg pendant quatre années, a obtenu 39 voix lors du scrutin organisé au cours du Congrès de l'IBU vendredi à Porec, en Croatie, contre 12 à l'autre candidate, l'ancienne ministre lettonne de la Justice, Baiba Broka. Par ailleurs, l'IBU a décidé de ne pas réintégrer la Fédération russe de biathlon (RBU) comme membre de plein droit de la fédération internationale. La RBU reste ainsi "membre provisoire", avec des droits limités mais les biathlètes russes pouvant participer aux compétitions internationales. Le 10 décembre dernier, à la suite des conclusions des commissions Schmid et Oswald du Comité international olympique sur un dopage institutionnalisé dans le sport russe entre 2011 et 2015, la RBU avait été rétrogradée au statut de membre provisoire de l'IBU. Fin août, l'IBU a indiqué avoir notifié à la Fédération russe de biathlon (RBU) et à quatre de ses athlètes une "infraction aux règles antidopage", sans citer les noms. Plusieurs médias russes ont notamment évoqué le nom d'Evgeny Ustyugov, champion olympique de la mass start en 2010 à Vancouver, devant Martin Fourcade, qui décrochait, à 21 ans, son premier podium sous les Anneaux.