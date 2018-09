Dans la lucarne : La sécurité sociale, souci de la LFP

Nos clubs, depuis l’avènement du professionnalisme durant la saison 2010/2011, sont dans une situation difficile vis-à-vis de la CNAS. Indirectement, nos clubs, qui ne sont pas dans une très bonne santé financière, vivent sans s’acquitter de leurs devoirs. C'est-à-dire qu’ils doivent payer aussi bien les impôts que la sécurité sociale afin d’assurer leurs joueurs auprès dudit organisme. Néanmoins et avec le temps qui passe, la situation de nos clubs d’élite n’a pas évolué d’un iota. C’est un peu le «silence radio». Certes, la LFP à l’époque du précédent président, Mahfoud Kerbadj, avait tout fait pour contraindre par la raison les clubs à assurer leurs joueurs et surtout «apurer» leurs dettes vis-à-vis de la CNAS qui sont énormes. Il est certain, comme chacun le sait, les joueurs sont payés des sommes «astronomiques» par les clubs et ce malgré le fait qu’ils éprouvent des difficultés pour «joindre les deux bouts» comme l’ont dit. C’est-à-dire face à une telle problématique, nos clubs ne se montrent pas très emballés par l’idée de payer les impôts et la sécurité sociale. La conséquence, les dettes de chaque club sont devenues très importantes du fait qu’elles se sont accumulées d’année en année. De plus, des clubs ont vu ceux qui les gèrent quitter le club. Ce qui accentue encore plus la détérioration de la situation, puisque vous ne trouvez pas avec qui composer. Ce qui fait que le règlement de ce problème par nos clubs ne fait que durer dans le temps. Kerbadj avait essayé à plusieurs reprises de trouver un terrain d’entente avec les responsables de la CNAS afin que nos clubs, d’une certaine façon, commencent à payer selon l’échéancier ainsi établi entre la LFP et les responsables de la CNAS. Il y eut même un mémorandum effectué en 2016, mais malgré cela, rien n’a tellement «bougé» pour une raison ou une autre. Pourtant, on s’était mis d’accord pour que le traitement de la question se fasse sur la base d’une fourchette de 27 millions de centimes. En dépit de cela, les clubs ainsi que leurs joueurs demeurent réticents pour être à jour avec la CNAS. Comme les dettes ont atteint un seuil des plus difficiles, pour ne pas dire intolérables, il est plus qu’urgent d’agir et mettre chacun devant ses responsabilités. C’est pour cette raison que le nouveau président de la LFP, Abdelkrim Medouar, est en train de tenter de trouver les voies et les moyens pour résoudre, ne serait-ce momentanément, le problème en établissant un nouveau échéancier pour que le club ne soit pas obligé de payer d’un seul trait.

«La situation des clubs professionnels des Ligues 1 et 2 en matière de sécurité sociale était au centre de la réunion de travail tenue à Alger par le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, avec la Caisse Nationale des Assurances Sociales (CNAS), a indiqué l'instance chargée de la gestion de la compétition professionnelle. De cette réunion, à laquelle ont assisté des responsables de la CNAS et de la FAF, les deux parties ont convenu de se revoir avec, cette fois-ci, les documents traçant le détail des créances de chaque club. Par la suite, les clubs seront invités pour une rencontre consacrée à cet épineux dossier qui constitue «notre préoccupation majeure», a indiqué le président de la LFP. Lors de cette réunion, les clubs seront informés de leur situation administrative vis-à-vis de cet organisme. «Ensemble, nous allons chercher des formules qui satisfassent tous les partenaires. N’omettons pas, par ailleurs, de signaler qu’un certain nombre de clubs ont changé de bureau et de président», a déclaré Medouar, cité par le site officiel de la LFP. Pour mémoire, la LFP avait signé, le 23 mai 2016, un mémorandum pour le règlement de la dette contractée depuis l’avènement du professionnalisme en football, en 2010. ce mémorandum avait fixé l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale de l’encadrement des clubs professionnels de football.

Il est certain que cette question relative au règlement de la sécurité sociale demeure un épineux problème, comme une «épine» qu’il faudra enlever au plus vite des «pieds de nos clubs». Il y va de leur quiétude, surtout qu’ils sont presque tous confrontés au problème financier du fait que les «caisses» sont loin d’être pleines. C’est l’urgence du moment !

Hamid Gharbi