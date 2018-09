Décès d’une jeune femme d’envenimation scorpionique : La commission ministérielle achève sa mission d’enquête à Ouargla

La commission du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) chargée de mener une investigation sur les circonstances du décès d’une jeune femme suite à une piqûre scorpionique a achevé sa mission d’enquête à Ouargla, a appris l’APS hier auprès des responsables du secteur de la Santé. Composée de deux inspecteurs centraux du ministère de tutelle, cette commission présentera un rapport détaillé sur cette affaire au ministre de la Santé, a indiqué le directeur de la santé par intérim, Djamel Maâmeri.

Arrivée mercredi dernier à Ouargla, la commission avait rencontré durant sa mission les parties concernées dont les praticiens de l’établissement public hospitalier (EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla) qui ont été chargés du suivi médical de la victime, ainsi que des membres de sa famille, a-t-il ajouté. La commission ministérielle a saisie cette opportunité pour inspecté les différents services de l’EPH-Mohamed Boudiaf, et de s’enquérir aussi des conditions de la prise en charge des patients au niveau de cette structure de santé, selon la même source. Aïcha Aouissat (enseignante universitaire) a été victime fin août dernier d’envenimation scorpionique à son domicile à Ouargla. Elle a été admise à l’EPH-Mohamed Boudiaf où elle a été hospitalisée et mise sous contrôle médical durant plus d’une semaine, avant de rendre l’âme du fait de complications de son état de santé. Un enfant (5 ans) est décédé également vendredi dans le même établissement de santé suite à une piqûre de scorpion. C’est la deuxième victime en moins d’une semaine dans la ville d’Ouargla, a-t-on signalé.