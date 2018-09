Université d’été coranique de Tissemsilt : exposition sur l’érudit Ahmed Benyahia El-Wancharissi

Une exposition sur l’érudit Ahmed Benyahia El-Wancharissi se tient, depuis hier, à la section du Centre culturel islamique de Tissemsilt, dans le cadre de l’université d’été coranique qui se poursuit à cette institution culturelle. Initiée par la section de ce centre, en collaboration avec la direction des affaires religieuses et des wakfs, cette exposition donne un aperçu sur la vie intellectuelle et religieuse de ce savant, l’un des hommes du fikh de l’Algérie et du Maghreb arabe durant le 9e siècle de l’hégire.

Cette manifestation d’une semaine comprend des écrits et des ouvrages de l’érudit El-Wancharissi, dont «El-Miayar», ainsi qu’une nomenclature de ses ouvrages, dont «El Moukhtassar Ahkam», «les règles de l’imam Malek» et autres écrits ayant trait à l’apport de ce savant. Une partie de l’exposition a été réservée aux penseurs algériens qui se sont intéressés au savoir de Ahmed Benyahia El-Wancharissi, dont Dr Yahia Bouaziz, Abou El Kacem Saadallah, Malek Bennabi, El-Bachir El Ibrahimi et Mouloud Kacem Naït Belkacem. La première édition de l’université d’été coranique se poursuit au centre culturel islamique de Tissemsilt par la tenue d’un atelier d’enseignement du Coran au profit d’enfants, outre le lancement des concours du meilleur récitant et du maddih eddini. Cette manifestation, devant prendre fin la nuit de célébration de l’Achoura, a comporte des conférences sur la récitation du livre saint, l’exégèse du coran, les écoles coraniques de Tissemsilt. Il est prévu également des expositions de livres et de photos sur les écoles et zaouïas de la wilaya.