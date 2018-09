EL-KARAMA : Démocratie, sécurité et stabilité

Le président du parti El-Karama, Mohamed Benhamou, a affirmé, hier dans la wilaya de Tlemcen, que la démocratie se concrétise dans un climat de sécurité et de stabilité. Intervenant à la 7e édition de l’université d’été, organisée par sa formation politique à Souani, M. Benhamou a souligné que «la démocratie, favorisée par la stabilité et la sécurité, se concrétise progressivement avec le temps», ajoutant que l’Algérie, qui avait «vécu des années sanglantes, tente actuellement de rattraper le retard en réalisant de nombreux acquis». Estimant que l’Algérie a beaucoup donné à son peuple et que le régime algérien préserve et préservera la sécurité et la stabilité, le président d’El-Karama a souligné que «les jeunes doivent comprendre que l’Algérie est ciblée par des ennemis qui cherchent à frapper en profondeur sa stabilité, en dépit des acquis réalisés depuis 1999».

«Il faut faire face à ceux qui remettent en question les acquis réalisés depuis 1999, et fournir des rapports sur les moyens financiers exploités pour réaliser le développement durable», a-t-il déclaré, à ce propos.

M. Benhamou a indiqué que des rencontres similaires seront tenues à travers les wilayas du pays, pour faire connaître le nouveau front fondé à la demande du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans son message adressé à l’occasion de la célébration de la Journée du 20 août, composé de plusieurs partis en vue de «sensibiliser les citoyens de l’importance de contribuer à la préservation de la stabilité et de la souveraineté de la décision, l’approfondissement de la démocratie, la promotion du civisme, la diversification de l’économie nationale et sa libération de la dépendance au pétrole, en plus de faire face aux défis et menaces internes et externes dont la drogue, la corruption et de se regrouper autour de ce front populaire solide». Mohamed Benhamou a affirmé que l’Algérie «a toujours besoin de la clairvoyance et des idées du Président de la République» pour préserver la stabilité et poursuivre le processus de développement. «Nous devons en tant que présidents de partis le soutenir pour poursuivre le processus de croissance et d’édification du pays», a-t-il déclaré. L’université d’été du parti El-Karama, qui se tient deux jours durant sous le slogan «Pour un front populaire fort», enregistre la participation de présidents et de représentants de partis politiques dont le Front de libération nationale (FLN), l’Alliance nationale républicaine (ANR), le Parti du renouveau algérien (PRA), le Parti de la nature et de la croissance, Ennour algérien, le Mouvement de l’entente nationale (MEN) et le Mouvement de la jeunesse et de la démocratie (MJD).

Les travaux de la première journée de cette rencontre ont été marqués par des interventions de présidents et représentants de partis abordant l’importance de la cohésion dans ce nouveau front populaire pour la poursuite de l’édification et la nécessité de poursuivre sa campagne de sensibilisation à travers le pays pour une large adhésion.