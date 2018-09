Participation d’El-Islah a l’élection présidentielle : Un appui fort au partenariat politique

Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a estimé, hier à Sétif, que la participation de son parti à toutes les élections est «un appui fort au partenariat politique dans le pays».

Intervenant lors d’une rencontre régionale des cadres de son parti des wilayas dans l’est du pays, M. Ghouini a qualifié la position de sa formation politique envers les divers scrutins tenus dans le pays de «positive et efficace», assurant que le mouvement El-Islah possède des propositions dans divers domaines. Le président du Mouvement El-Islah a qualifié «d’irrationnelle» la non- participation de son parti à la prochaine élection présidentielle. Estimant que la phase présente était celle des consultations, M. Ghouini a fait état de multiples contacts établis par le bureau national de son parti avec les formations politiques, assurant qu’il «étendra ses consultations aux candidats potentiels pour le prochain scrutin pour examiner leurs programmes», après quoi, a-t-il ajouté, «la direction du parti annoncera sa position».

L’intervenant, au cours de cette rencontre, a réitéré le rejet par son parti des propositions faites par certaines formations politiques qui préconisent «un conseil constitutif» et «une phase transitoire» en raison, a-t-il noté, «des conséquences négatives fâcheuses qu’elles peuvent entraîner, à l’instar de la dissolution des institutions de l’État et le retour au point zéro» qui, de son avis, sont «deux choses hautement dangereuses».

Filali Ghouini a en outre rappelé l’appel de son parti depuis 2016 en faveur d’une «entente nationale au service de toutes les Algériennes et de tous les Algériens».

Concernant l’actuelle rentrée sociale, le président du Mouvement El-Islah l’a qualifié de «normale et paisible», avant de revenir sur les propositions faites par son parti durant la saison scolaire écoulée, pour assurer «une meilleure préparation, par les différents secteurs, de la rentrée sociale dans une parfaite cohésion à même de rattraper les insuffisances et dysfonctionnements enregistrés auparavant». Parmi les dysfonctionnements qui persistent, notamment pour ce qui concerne le secteur de l’Éducation, M. Ghouini a cité «le déficit en encadrement pédagogique dans les zones reculées et la sur-occupation des classes dans certaines écoles, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’élève, mais aussi sur l’enseignant», a-t-il dit, tout en condamnant l’engagement, durant la rentrée scolaire, de travaux d’entretien dans des établissements éducatifs, «opération qui devrait avoir lieu pendant les vacances».

M. Ghouni a réitéré la demande de son parti faisant état de l’impérative «création d’un Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement qui comptera des cadres et compétences algériens à 100% expérimentés à qui il faudra assurer un cadre de travail adéquat et mettre à leur disposition les moyens nécessaires, au lieu d’importer n’importe quel expérience étrangère». Il a également appelé à «associer tous les syndicats et partenaires de l’éducation pour écouter leurs propositions et mettre en application les accords conclus entre les syndicats du secteur de l’Éducation et la tutelle».