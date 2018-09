Pour la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite l'Evêque d'Urgell et Co-Prince d'Andorre

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a dressé un message de félicitations à Monseigneur Jouan-Enric Vives, évêque d'Urgell et co-Prince d'Andorre, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. «A l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations ainsi que mes meilleurs vœux de succès et de progrès pour le peuple andorran ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec vous, à l'élargissement des relations de coopération et au renforcement des liens d'amitié qui existent entre nos deux pays», a affirmé le Chef de l'Etat.