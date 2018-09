EHU d'Oran, AVC : plus d'une centaine de malades sauvés de l'handicap

L'unité spécialisée dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral (AVC), relevant du service de neurologie de l'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) «1er-Novembre» d'Oran, a pu thrombolyser depuis sa création il y a trois ans, plus d'une centaine de malade les sauvant de l'handicap, a indiqué la cheffe de ce service. «Le chiffre reste en deçà des espérances», a déclaré toutefois le Pr Douniazed Badsi, expliquant que 70% des personnes victimes d'AVC ne viennent pas à temps, soit avant l'écoulement de quatre heures de temps depuis la survenue de l'accident vasculaire. La thrombolyse est un traitement très efficace contre les séquelles des AVC ischémiques, après lequel le malade reprend complètement ses capacités physiques. Après un accident vasculaire cérébral, la séquelle la plus connue est l'hémiplégie (paralysie de la moitié du corps), et la thrombolyse dans les quatre heures qui suivent l'AVC, évite au malade des longues périodes de rééducation, voire le handicap, a expliqué la spécialiste.

La thrombolyse est un traitement simple, mais très efficace, a souligné le Pr Badsi. Il consiste à déboucher par médicament injecté les thrombus (caillots sanguins) obstruant les vaisseaux sanguins. «Malheureusement, les patients perdent beaucoup de temps en papillonnant de structure de santé à une autre, avant d'arriver à l'EHU, seul à assurer les thrombolyses de jour comme de nuit dans la wilaya, a déploré la responsable, notant que la thrombolyse est un traitement qui ne peut être administré que dans un hôpital. Dans ce cadre, elle appelle les familles des malades à se diriger directement vers l'EHU d'Oran en cas d'AVC, au lieu de perdre du temps dans les établissements de proximité ou les cliniques privées, qui n'ont pas les moyens de prendre en charge ce genre de cas. La spécialiste a estimé qu'il est indispensable de multiplier les actions de sensibilisation autour des signes des AVC pour permettre à une plus large tranche de la population de détecter ses symptômes très rapidement, ce qui est en mesure de sauver plus de personnes de l'handicap. Un AVC peut être détecté grâce à un certain nombre de signes comme la paralysie d'un membre ou d'un côté, la baisse brutale et unilatérale de la vision ou vision double, des troubles de la sensibilité d'un membre ou d'un côté, des troubles du langage et une difficulté à parler, des troubles de l'équilibre et des troubles de la compréhension.