Stratégie nationale d’alphabétisation : L’ABC du développement

«Plus de trois millions d’Algériens ont été affranchis de l'illettrisme depuis le lancement de la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme», a affirmé hier à Tindouf le directeur de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA). Intervenant lors de la cérémonie de célébration de la journée mondiale d’Alphabétisation, dont les festivités officielles ont été abritées cette année par la wilaya de Tindouf sur le thème «Alphabétisation et développement des compétences», Kamel Kherbouche a indiqué que «la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme a donné lieu au recul du taux d’illettrisme de plus de 22% à 9,44% à échelle nationale, selon les dernières données de l’ONAEA établies au mois de juillet dernier». Cette stratégie a permis, a-t-il dit, «l’inscription et la réinscription, l’année dernièrement seulement, de 422.289 apprenants, des deux sexes, au niveau national et de plus de 4 millions de personnes depuis la mise en œuvre de cette stratégie nationale», a-t-il relevé. Le même responsable a fait état, à ce titre, que les efforts de l’Etat ont permis l’insertion l’année dernière de 12.000 apprenants au palier primaire, 2.139 à l’enseignement à distance et 2.448 dans le secteur de la formation professionnelle, avant d’ajouter que 1.253 personnes ont été inscrites en langue amazighe à travers 23 wilayas. M. Kherbouche a dévoilé, à l’occasion, le lancement, cette année, dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne d’un projet de modernisation des programmes d’alphabétisation destinés à la femme rurale, en plus d’un partenariat entre l’Office national d’enseignement et de formation à distance, portant création d’une passerelle éducative entre les deux offices pour aplanir les contraintes entravant l’enseignement des apprenants à distance.

La présidente de l’association algérienne d’alphabétisation «IQRAA», Aïcha Barki, a, de son côté, appelé à la reconduction des programmes d’apprentissage qui, a-t-elle dit, permettront le placement des alphabétisés, ajoutant que l’association «œuvre à mettre au point un programme efficace pour assurer l’insertion sociale des affranchis de l’illettrisme. Mme Barki a, à cette occasion, appelé les familles à «inciter leurs enfants à l'enseignement pour au moins une durée de six ans», avant de solliciter les pouvoirs publics à instaurer des «mesures coercitives obligeant l'enseignement aux enfants pour mettre ainsi un terme au fléau de l’illettrisme en Algérie».

Les festivités officielles qui ont regroupé, au centre culturel islamique de Tindouf, de nombreux organismes, associations et acteurs de la société civile, ont donné lieu à des expositions mettant en exergue les statistiques et données sur la stratégie nationale d’alphabétisation, en plus des activités du mouvement associatif activant dans ce domaine.