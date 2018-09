MM. Temmar et Necib inspectent «Mesdjed El Djazaïr» : : rythme satisfaisant des travaux

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué, hier, que les travaux d’achèvement de la Mosquée d'Alger progressaient à un rythme soutenu, soulignant la nécessité d'un suivi attentif de chaque étape pour livrer le projet dans les délais impartis.

En marge de sa visite en compagnie du ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, et le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, M. Temmar a souligné que les travaux ont franchi une étape importante liée principalement à l'achèvement de l'infrastructure de la mosquée étant que le gros œuvre est terminé. Il a mis l'accent sur l'importance du respect et de l'application des termes du calendrier des travaux de réalisation.

Les travaux de réalisation ayant atteint leur phase finale, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’accorder une importance particulière à l’aspect artistique dans la réalisation du décor interne et l’aménagement extérieur de la Mosquée. Le tout devant refléter le cachet algérien authentique et le style islamique.

Le même thème a été développé par le ministre lors de sa visite d’août dernier en encourageant la contribution des artistes algériens dans le domaine de la calligraphie, des miniatures et du décor, mettant en exergue l’importance, pour l’artiste de laisser son empreinte et sa touche personnelle dans la réalisation. Il avait exprimé son souhait de voir la décoration, à l’intérieur et à l’extérieur de la mosquée, authentiquement algérienne basée sur une architecture islamique reflétant le patrimoine de toutes les régions du pays.

De son côté, M. Necib a mis en exergue l’importance de l’économie et du recyclage d’eau devant servir à l’arrosage.

Réalisée sur une superficie dépassant les 27 hectares, la Mosquée d'Alger compte une salle de prière d'une superficie de 20.000 m2, un minaret long de 267 m, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs et des postes de protection civile et de sûreté, et des espaces de restauration.

Dans la partie sud du site est prévu un centre culturel composé d’une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférences pouvant accueillir 1.500 participants.

La bibliothèque pourra accueillir 3.500 personnes et compte un million de livre. Le centre culturel sera doté d’une capacité d’accueil de 3.000 personnes, la maison du Coran de 300 étudiants et le parking automobile 4.000 véhicules. Concernant les deux niveaux du sous-sol comportant des systèmes antisismiques (qui permettront d'atténuer la puissance d'un séisme de 2,5 à 4 fois), leur réalisation est achevée à 100%.

Lancé début 2012, le projet de réalisation de la Grande mosquée d’Alger, a été confié à l’Entreprise chinoise CSCEC.

La Mosquée d'Alger, qui sera livrée fin 2018, est la plus grande mosquée d'Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid Al-Haram de La Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine.