Commentaire : Un idéal réalisable

L’idéal de paix créé par l'esprit humain dans des conditions historiques précises et en cette étape de l’évolution des sociétés est réalisable. Avec le développement historique et la succession de conflits, il est hors de doute que cette période puisse posséder son propre droit, sa morale, et ses formes politiques liées à la recherche de la paix. Ce mode de vie s'accompagne d'une tendance à la démocratie politique dans tous les pays, ce qui ne saurait se réaliser sur le terrain sans l’apaisement de toutes les rancœurs raciales, politiques ou sociales. Le respect d’autrui dans toutes ses différences justifie la fin de l’esclavage et de toute autre forme d’exploration ou de privation de droits des minorités et des groupes auxquels les sociétés n’ont accordé que peu de protections juridiques jusqu’à présent, comme les femmes et les enfants. Mais il n'existe pas d'effet automatique de la morale, et la situation économique, ainsi que l’environnement social marquent de leurs empreintes le devenir de tous les habitants de la planète. Ce sont les hommes qui font leur propre histoire, mais dans un milieu qui les conditionne.

C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre, comme l’a professé un célèbre philosophe. À bien considérer les choses, il s'avérera toujours que le problème lui-même ne surgit que lorsque les conditions de sa solution existent déjà ou tout au moins sont en formation. Les nouvelles forces militantes dans le monde, syndicats, organisations estudiantines et associations de femmes, les défenseurs de l’environnement, loin de rechercher des buts corporatistes, contribuent, au contraire, à un élan collectif pour instaurer la paix et propager les idées allant dans le sens de concrétisation des valeurs du vivre ensemble.

Les germes d’une telle politique n'apparaissent pas en dehors du régime ancien après sa disparition ; ils apparaissent au sein même du vieux régime ; ils ne sont pas l'effet d'une action consciente, préméditée des hommes. Ils ne surgissent spontanément et indépendamment de la volonté des hommes. Les hommes sont libres dans le choix du mode de vie, et même si chaque nouvelle génération, à son entrée dans la vie, trouve les ingrédients de l’organisation du monde tout prêts, créés par les générations précédentes, chaque génération nouvelle est-elle obligée d'accepter au début tout ce qu'elle trouve de prêt dans ce domaine et de s'y accommoder, pour pouvoir produire ensuite une nouvelle dynamique de paix.

C’est dans ce cens que le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avait plaidé pour l'enseignement des principes du Vivre ensemble en paix dans les programmes scolaires et dans la pratique cultuelle. «Pour régner davantage et durablement dans notre monde instable, la paix a besoin que sa cause soit défendue au quotidien, à tous les niveaux et par tous. Pour cela, nous avons besoin d'investir dans les principes du vivre ensemble en paix en les enseignant dans les programmes scolaires, en les incluant dans les programmes culturels, dans la pratique cultuelle, dans les médias écrits et audiovisuels, en les respectant dans les relations entre États, mais surtout en imprégnant de leur profonde signification les comportements de nos citoyens», avait-il souligné. Il a indiqué que «c'est dans cette ligne de conduite que l'Algérie s'inscrit et c'est dans cet esprit qu'elle continuera à mettre en œuvre et à enrichir cette feuille de route du vivre ensemble en paix». À cet égard, il a rappelé le discours historique prononcé le 5 avril 2005, par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la Conférence sur le dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, organisée par l'UNESCO.

« C'est, assurément, une nouvelle avancée de tous nos peuples dans l'enrichissement et l'ancrage de la culture de la paix. Cet acquis de l'humanité est l'heureux aboutissement d'une initiative que l'Algérie a prise sur une idée de l'Association internationale Soufie alawiyya, que préside le Cheikh Khaled Bentounes», a-t-il relevé, rappelant que «c'est donc au nom de mon pays et du groupe africain, et avec le parrainage d'une centaine de pays, qu'un projet de Résolution a été présenté à l'Assemblée générale des Nations unies, qui l'a approuvé à l'unanimité de ses membres, le 8 décembre 2017».

Il a affirmé, en outre, que cette résolution vient donner une nouvelle dimension à la volonté résolue de la communauté internationale de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Elle s'inscrit dans l'esprit, la lettre et la vocation de la Charte des Nations unies en faveur de la paix, a-t-il ajouté.

A. M.