Tolérance, solidarité et entraide, Vivre ensemble : le paradigme algérien

Trois mois après la célébration de la journée mondiale du Vivre ensemble, de nombreux événements tendent à renforcer cette valeur au sein de la société, notamment la jeunesse, car ce thème était inscrit à l’ordre du jour du 32e Camp arabe de Scouts ou encore au cours inaugural de la rentrée scolaire. Ces initiatives contribuent certainement à entraîner la dynamique des nations vers la paix, car, même au plan mondial, le dossier n’est pas absent, comme en témoigne l’organisation du 7e Forum mondial de la paix en Indonésie, sous l’égide du Centre de dialogue et de coopération entre les civilisations.

La modération et la lutte contre l'extrémisme étaient le thème du Forum tenu en présence du président du Haut conseil islamique, Bouabdallah Ghlamallah, qui est intervenu sur le thème des hautes valeurs de la modération dans l'islam, et comment se mettre à l'écart de l'extrémisme et protéger les futures générations de ses risques. Bien plus qu’un slogan, voilà bien un principe que tous les adeptes de l’entente et de la coexistence entre les nations n’ont cessé de prôner depuis des siècles, pour asseoir les règles d’une vie débarrassée des mobiles de conflits, synonymes de destruction et de désolation. Les mêmes conflits sont tout aussi indésirables au sein de la société d’un même État, voire à l’intérieur d’une même famille, car toutes ces organisations et ces collectifs ont intérêt à promouvoir des valeurs de pardon pour dépasser leurs mésententes éventuelles et pouvoir survivre.

C’est en se référant à tant de valeurs ancestrales ancrées dans la société algérienne, que le pays a pris l’initiative de soumettre la proposition de faire du 16 mai de chaque année, une journée internationale du Vivre ensemble en paix célébrée partout dans le monde, après approbation de l’Assemblée générale de l’ONU.



Une cause défendue au quotidien



C’est le président d'honneur de l'Association internationale Soufie alawiyya (AISA), Cheikh Khaled Bentounès, qui a été à l’origine de cette idée susceptible de bouleverser la façon dont les relations humaines sont perçues. Le monde entier est soumis à des crises cycliques, à cause d’une mauvaise approche pour la prévention et la résolution des conflits se transformant vite en guerres, alors que des méthodes de négociations s’offrent aux diplomates et autres décideurs politiques et leaders d’opinion, pour économiser des vies humaines et des biens d’une valeur inestimable livrés au bombardements et autres outils de destruction. Comme hier, lorsque l’Algérie a crié haut et fort le droit des nations à disposer librement de leur destin pour échapper au colonialisme, voilà que de nouvelles propositions ont jailli de l’esprit des enfants de la liberté et de leurs aïeux, pour soumettre à l’humanité un moyen d’épargner de longues périodes de querelles en tout genre, hypothéquant l’énergie des forces vives combien nécessaires, par ailleurs, pour booster le développement dans plusieurs parties du globe qui en ont tant besoin pour sortir de la pauvreté, en finir avec la famine et faire rayonner les bienfaits de l’éducation. Nul n’ignore, dans ce cadre, l’apport de l’école dans la propagation des bonnes manières et du civisme, pour que nul ne vienne empiéter sur les droits des voisins. Autant de comportements perdus et qui n’avaient plus cours pendant de longues années en Algérie, à cause des dégâts causés par le terrorisme sur le tissu social faisant en sorte que l’individualisme a commencé à prendre racine pour occuper momentanément la place échue auparavant au savoir-vivre qu’il s’agit de réhabiliter. La réflexion a commencé à ce sujet dès octobre 2014 à Oran, à l’occasion du Congrès international du Féminin.

Il a fallu attendre le 8 décembre 2017, pour la validation à l'unanimité de l’idée par les 193 pays membres de l'Organisation des Nations unies.



Réhabiliter les valeurs ancestrales



Même le logo de la Journée internationale du 16 mai est conçu de façon à évoquer l'Humanité par le biais du chiffre «1», alors que le chiffre «6» couvre le logo de l'ONU : une façon d’appeler à entraîner la dynamique des nations vers la paix symbolisée par une colombe, avait expliqué Cheikh Bentounès.

Il explique les motivations qui l’ont inspiré. Selon lui, l'espérance, la paix et le mieux vivre ensemble constituent les principaux messages véhiculés à travers la célébration de cette Journée, qui reflète aussi la réussite du travail accompli par la diplomatie algérienne pour avoir obtenu l'adhésion de l'ensemble des pays. La nouvelle voie ayant pris naissance sur une terre où tant de mères ont souffert, à cause des affres de la violence, a eu des échos favorables de par le monde. Même le Secrétaire général de l'ONU a appelé, un mois après cette célébration, à plus de médiation dans un monde «dangereux» où la situation se détériore. Le nombre de pays connaissant de violents conflits est au plus haut depuis 30 ans, a indiqué M. Guterres, en marge du Forum d'Oslo sur la paix sur le thème «La Fin de la Grande Paix ? Opportunités pour la Médiation».

Par rapport à l'année 2005, où le nombre le plus bas de personnes tuées dans des combats a été enregistré, le chiffre a été multiplié par dix, ce qui signifie que la situation se détériore dans le monde, a-t-il expliqué. Le SG de l'ONU a noté qu'il fallait absolument tout faire pour prévenir les conflits et les résoudre. Prévenir ne suffit pas, car les conflits existent, ils doivent être résolus, et la médiation devient donc «un instrument absolument fondamental de notre action», a souligné M. Guterres.

L’intérêt accordé à cette question est reflété par la présence de plus de 100 des plus éminents médiateurs dans les conflits armés, acteurs des processus de paix, décideurs et penseurs qui se sont réunis au Forum d'Oslo pour des discussions informelles afin de réfléchir aux tendances et défis actuels rencontrés dans les processus de paix.

Les participants ont exploré les défis que rencontrent les artisans de la paix face à la nature de plus en plus internationalisée et atomisée des conflits actuels. «En effet, nous vivons dans un monde dangereux où il y a une multiplication des nouveaux conflits, de vieux conflits qui ne semblent jamais s'éteindre, et de conflits qui sont de plus en plus interconnectés et plus profondément liés à ce qui est aujourd'hui une nouvelle menace : le terrorisme international», a estimé le chef de l'ONU. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, pour justifier la pertinence de l’initiative portée par l’Algérie en faveur de la paix.



Adhérer aux principes humanitaires



En effet, le nombre de guerres civiles a plus que doublé depuis le début du siècle, créant des risques plus élevés pour les civils et de nouveaux défis pour les humanitaires, selon les estimations du Comité international de la Croix-Rouge. Le CICR a relevé que davantage de groupes armés ont émergé au cours des 6 dernières années qu'au fil des 60 années précédentes, ce qui rend plus difficile de convaincre les combattants d'adhérer aux principes humanitaires de base.

Le CICR est l'organisation responsable du respect des Conventions de Genève, qui régissent le droit international humanitaire en temps de guerre. Son rapport, «The Roots of Restraint in War» (Les racines de la retenue dans la guerre), note qu'historiquement, le CICR se consacrait principalement aux armées nationales et aux groupes rebelles structurés, pour faire entrer le droit humanitaire international dans leurs codes de conduite. Mais le document souligne que cette approche a besoin d'être actualisée, pour répondre au changement de nature de ceux qui combattent. Entre 2001 et 2016, le nombre de conflits armés non internationaux (qui opposent les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux ou des groupes armés entre eux) est passé de 30 à plus de 70, a révélé le CICR. Le nombre de groupes luttant dans ces conflits a également changé de façon substantielle. Seul un tiers des conflits en cours aujourd'hui n'impliquent que deux parties, alors que 44% de tous les conflits voient s'opposer entre trois et neuf forces antagonistes, a précisé le CICR.

Ahmed Mesbah