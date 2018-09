Ligue des nations : « L’Angleterre doit mieux faire contre les gros »

L'Angleterre, qui affronte l'Espagne samedi, doit battre les "meilleures équipes" continentales lors de la Ligue des nations si elle veut avoir une chance de remporter l'Euro-2020, a estimé son sélectionneur, Gareth Southgate. "Historiquement, le bilan de l'Angleterre en termes de victoires contre les meilleures équipes est nul. Idéalement, au cours des deux prochaines années, nous aimerions aller à l'Euro avec un (bon) bilan de victoires contre les meilleures équipes. Pour ce faire, nous devons nous améliorer dans tous les domaines", a ajouté Southgate en conférence de presse. "Nous voulons nous mesurer aux meilleurs. Ces 18 derniers mois, nous avons choisi de jouer contre le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, donc nous ne nous sommes pas cachés lors de ces matches", a rappelé l'ancien défenseur d'Aston Villa et de Middlesbrough. Le sélectionneur a emmené son équipe jusqu'aux demi-finales du Mondial-2018, battue par la Croatie. Toutefois, l'Angleterre a disposé d'un parcours relativement facile, s'imposant contre la Tunisie, le Panama, la Suède et la Colombie, et s'inclinant deux fois contre la Belgique, en phase de groupe puis dans la petite finale. L'Angleterre accueillera les demi-finales et la finale de l'Euro-2020.