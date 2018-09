Haiti-FIFA : Patrice Neveu obtient gain de cause

Sélectionneur français de Haïti (2015-2016), Patrice Neveu, dont l'aventure s’est mal terminée en raison de salaires impayés et pour rupture abusive de contrat, aurait était rétabli dans ses droits par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, rapporte vendredi le site Afrik-foot.com.

" Patrice Neveu qui avait saisi la Commission du statut du joueur de la FIFA, pour salaires impayés et rupture abusive de contrat avec la fédération de football de Haïti, aurait eu gain de cause, en condamnant la Fédération haïtienne à verser dans un délai de 30 jours, à compter de la date de notification, le montant de 80.000 dollars à titre d’arriérés de rémunération, plus un intérêt de 5% par année à compter du 23 février 2017 jusqu’à la date du paiement effectif", a expliqué le site africain. Outre cela, ajoute la même source, la Fédération devra également lui verser dans les mêmes délais le montant de 120.000 dollars à titre de compensation pour rupture de contrat, plus un intérêt de 5% par année à compter du 23 février 2017 jusqu’à la date du paiement effectif. Son adjoint, Nicolas Santucci (ex-TP Mazembe), a, lui aussi, obtenu gain de cause pour un total de 60.000 dollars (hors intérêts). "En l’absence de paiement des sommes susmentionnées dans le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision", a souligné le site. Patrice Neveu est bien connu sur le continent africain, pour avoir déjà entrainé par le passé, notamment, la Guinée, de la RDC et de la Mauritanie.