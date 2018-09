Ligue 2 (5e journée) : Belle opération du Widad

C'est un championnat pour le moins indécis auquel on assiste cette saison. Les pensionnaires de la Ligue deux se distinguent par leur irrégularité au niveau des résultats. A commencer par le leader, ASO Chlef, qui vient d'enregistrer son premier faux pas at homme, à l'occasion de la cinquième journée. Les camarades de Djahel ont été forcés au partage des points par les joueurs de l'entraîneur Leknaoui (0-0). En effet, les poulains du coach Zaoui n'ont pas réussi à trouver la solution face à une coriace défense de l'US Biskra, malgré leur nette domination. Néanmoins, se sont les formations de l'ouest du pays qui mènent le bal dans cette édition, dont les secrets n'ont pas encore été révélés. La performance de cette manche est à mettre à l'actif du WA Tlemcen. Ce dernier est aller à El Harrach damer le pion à la lanterne rouge. Les joueurs de Bouali se sont imposés par le score net et sans bavure de 2 à 0, grâce aux réalisations de Belhamri (4') et Bougueche (90'). Une précieuse victoire qui permet à la formation de Tlemcen de rejoindre l'ASO en tête du classement. L'USMH, frappée par une grave crise financière, poursuit sa descente aux enfers. De son côté, l'Espérance de Mostaganem a raté une belle opportunité de prendre les commandes. A l'issue d'un derby pour le moins palpitant, les protégés du coach Assas ont été tenus en échec par le voisin, Rapid de Relizane. Il faut dire que les joueurs de Hadjar sont revenus de loin. Menés au score, suite aux réalisations de Alleg (14' SP) et El Menouar (36'), les locaux sont parvenus à arracher le point du nul grâce à Mansour (45+2') et Amrani (90+5'). l'ESM garde cependant sa position sur le podium, malgré ce faux pas. Par ailleurs, la situation se complique de plus en plus pour certaines formations censées jouer les premiers rôles dans ce championnat, à l'image de l'USM Blida, la JSM Skikda ou encore la JSM Béjaia. Les trois formations ont été accrochées à domicile sur un score vierge, respectivement, par l'A Bou Sâada, l'ASM Oran et le RC Kouba. Elles se retrouvent désormais dans la seconde partie du tableau.

R. M.

Résultats :

JSM Skikda - ASM Oran 0-0

MC Saïda - USM Annaba 2-1

JSM Béjaïa - RC Kouba 0-0

USM Blida - Amel Boussaâda 0-0

NC Magra - MC El Eulma 0-0

ES Mostaganem - RC Relizane 2-2

USM Harrach - WA Tlemcen 0-2

ASO Chlef - US Biskra 0-0

Classement :

Pts J

1). WA Tlemcen 11 5

--). ASO Chlef 11 5

3). ES Mostaganem 10 5

4). MC El Eulma 8 5

--). Amel Boussaâda 8 5

--). US Biskra 8 5

7). USM Annaba 7 5

--). RC Relizane 7 5

9). ASM Oran 6 5

--). MC Saïda 6 5

11). JSM Béjaïa 5 5

--). NC Magra 5 5

13). JSM Skikda 4 5

--). USM Blida 4 5

15). RC Kouba 3 5

16). USM El Harrach 1 5 .