MCA : toujours à la recherche d’un entraîneur

Près de deux semaines après le limogeage de Bernard Casoni, le MCA est toujours sans entraîneur en chef. Alors qu’on pensait que le dossier allait être clôturé en un rien de temps, les événements nous ont démontré le contraire. Bref, le Mouloudia est toujours à la recherche d’un entraîneur.

Donné comme étant acquis, Kheireddine Madoui n’entraînera pas le MCA. Du moins pas dans l’immédiat. Pourtant, ce n’est pas l’envie qui a manqué au technicien qui avait fait des pieds et des mains pour quitter son poste à Al Ismaili et rejoindre le Doyen, mais il fallait compter sans l’insistance de ses dirigeants de le conserver.

Bien qu’en manque de réussite à Al Ismaili, Madoui a été confirmé dans son poste lors d’une réunion avec ses dirigeants, mardi. Pourtant, il avait essayé de convaincre son président de le laisser libre, mais en vain. En plus de renoncer à un salaire, Madoui devait s’acquitter d’une indemnité de départ de 40.000 euros, une somme que le MCA n’était pas prêt à verser, ce qui a mis fin de facto aux négociations. Entre-temps, la possibilité de voir Rafik Saifi débarquer sur le banc du MCA semble improbable dans l’immédiat, aucun contact n’ayant été établi entre l’ancien international et le board du Mouloudia durant cette semaine.

En parallèle, Kamel Kaci-Saïd a tenté de négocier avec plusieurs entraîneurs de renom, dont le Bosniaque Mesa Baždarević, un temps annoncé à l’USM Alger cet été, mais cette piste a vite été écartée. Il en est de même pour celle menant au Marocain Amouta, nous dit-on, en raison des prétentions salariales du technicien.

Au jour d’aujourd’hui, plusieurs noms d’entraîneurs sont évoqués. L’on citera, entre autres Bertrand Marchal et Badou Zaki, dont l’avenir est incertain au MCO.

En attendant, le préparateur physique Fraes Belkhir continue d’assurer l’intérim en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur.

Amar B.