Allemagne : Sané quitte la sélection

L'attaquant de Manchester City Leroy Sané a quitté vendredi le regroupement de l'équipe d'Allemagne "pour raisons privées", à deux jours d'un match amical contre le Pérou, "après s'être entretenu avec le sélectionneur Joachim Löw", annonce la Fédération allemande (DFB) dans un communiqué. Sané, âgé de 22 ans et non retenu pour le Mondial en Russie en juin, est entré brièvement en jeu jeudi soir, à la 83e minute contre la France à Munich (0-0). Le message très bref de la DFB ne donne aucun autre détail, et précise simplement que le joueur a quitté l'hôtel où séjourne la sélection. A la veille du match contre la France, le milieu du terrain du Real Madrid Toni Kroos avait été interrogé sur Sané, et avait admis qu'il avait encore parfois besoin d'être cadré: "Sur le fond c'est un joueur qui a tout pour faire des performances de niveau mondial, mais à qui il faut encore parfois répéter ce qu'il doit faire pour y arriver", avait lancé Kroos. "Nous n'avons encore jamais eu un joueur avec les qualités de Leroy. S'il parvient à exprimer ses qualités, c'est une arme, un énorme enrichissement. Mais si le sélectionneur a jugé avant le Mondial qu'il ne les avaient pas exprimées, c'est qu'il avait ses raisons. Il faut trouver une façon de l'aider à livrer sa meilleure performance, il a des qualités rares et s'il exprime son talent sur le terrain, il donnera plus d'options à notre jeu", avait ajouté le champion du monde 2014. En juin, Joachim Löw l'avait convoqué dans sa pré-liste pour le Mondial, et Sané avait participé à la première partie du stage de préparation de la Mannschaft. Puis il avait été parmi les quatre joueurs écartés de la liste définitive. Il avait cependant accueilli la décision avec professionnalisme, sans faire de vagues.