Amical : L’Argentine, sans Messi, domine le Guatemala

L'Argentine, sans son emblématique buteur Lionel Messi, s'est imposée face au Guatemala 3 à 0 (mi-temps: 3-0) en match amical vendredi à Los Angeles (Californie). L'Albiceleste, éliminée en 8e de finale du Mondial-2018 par la France (4-3), s'est imposée grâce à trois buts en première période de Gonzalo Martinez, sur penalty (27), de Giovani Lo Celso (35) et de Giovanni Simeone (44). En seconde période, les débats se sont équilibrés, mais ont été émaillés de nombreuses fautes et pas moins de six cartons jaunes, trois pour chaque équipe. Pour cette rencontre et celle contre la Colombie mardi, le sélectionneur argentin par intérim Lionel Scaloni n'a fait appel ni à Lionel Messi ni aux cadres Angel Di Maria, Sergio Agüero et Nicolas Otamendi. Messi, 31 ans, n'a pas officiellement annoncé sa retraite internationale, et le sélectionneur a rappelé fin août qu'"aucun joueur n'avait dit qu'il ne voulait plus être convoqué en sélection.