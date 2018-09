Amical / Le Brésil s’impose devant les Etats-Unis (2-0)

Le Brésil, avec des buts de Roberto Firmino et de sa star Neymar, a battu les Etats-Unis, en pleine reconstruction après leur échec à se qualifier pour le Mondial russe, 2 à 0 (mi-temps: 2-0) en match amical vendredi. Deux mois après son élimination par la Belgique (2-1) en quarts de finale de la dernière Coupe du monde, la «Selaçao» a renoué avec la victoire, sans avoir à forcer son talent. Maîtres du ballon, les Brésiliens ont pris l'avantage dès la 11e minute en profitant des erreurs répétés de placement d'une équipe américains dans une configuration inédite avec l'absence de cadres habituels.

Sur un débordement puis un centre de Douglas Costa, Firmino a trompé sans mal le gardien Zack Steffen qui disputait à 23 ans son 4e match sous le maillot américain. Neymar, avec une frappe insolente de faiblesse, prenait à contrepied Steffen (43) pour inscrire son 58e but en 91 sélections. Dans les autres matchs amicaux, la Colombie a battu le Venezuela 2 à 1 (mi-temps: 0-1) vendredi à Miami (Floride). Les buts ont été inscrits par Falcao (55), Chara (90) pour la Colombie alors que le Venezuela a réduit la marque par Machis (4). Pour sa part, l'Equateur a battu la Jamaïque 2 à 0 (mi-temps: 1-0) vendredi à Harrison (New Jersey). Les buts de l'Equateur ont été marqués par E. Valencia (18 s.p.), Ibarra (49). De son côté, l'Uruguay a battu le Mexique 4 à 1 (mi-temps: 3-1) vendredi à Houston (Texas). Les buts de l'Uruguay ont été inscrits par Gimenez (21), Suarez (32, 40 s.p.), Pereiro (59) et le Mexique a marqué son unique but par Jimenez (25 s.p.)

Les USA recevront le Pérou en octobre



Les Etats-Unis, en pleine reconstruction après leur échec à se qualifier pour le Mondial-2018 en Russie, affronteront le Pérou le 16 octobre pour un match amical, a annoncé vendredi la Fédération américaine de football. La rencontre aura lieu à East Hartford (Connecticut), cinq jours après un duel face à la Colombie, à Tampa (Floride). «Team USA» va disputer d'ici la fin de l'année six matches amicaux, dont cinq contre des équipes appartenant au top 20 mondial, le Brésil (3e) ce vendredi à East Rutherford, l'Angleterre (6e) le 15 novembre à Londres, la Colombie (14e) le 11 octobre, le Mexique (16e) mardi prochain à Nashville et le Pérou (20e) le 16 octobre. Son dernier adversaire est l'Italie (21e au classement Fifa): le match aura lieu le 20 novembre dans un stade encore à déterminer. «Team USA» a manqué en Russie sa première phase finale de Coupe du monde depuis 1986 à la suite d'une défaite humiliante face à Trinité-et-Tobago (2-1) en octobre dernier dans le dernier match de qualification. Dans la foulée, Bruce Arena, revenu à la tête de la sélection après le limogeage de Jürgen Klinsmann (2011-16), avait présenté sa démission. L'équipe est dirigée à titre provisoire par un ancien adjoint d'Arena, Dave Sarachan, qui a entrepris une revue d'effectifs en donnant sa chance à des jeunes joueurs pour préparer les prochaines échéances, comme les JO-2020 et le Mondial-2022. La Fédération américaine espère désigner son nouveau sélectionneur d'ici la fin de l'année.