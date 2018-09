Idlib (Syrie), dernier bastion terroriste : La défense russe dénonce une « provocation imminente » d’attaque chimique

La Russie a affirmé hier avoir des «preuves irréfutables» que des groupes armés présents en Syrie préparaient une «provocation imminente» d'attaque chimique à Idlib, afin d'accuser les forces armées syriennes, et ce dans le but de justifier une intervention des pays occidentaux.

Selon l'agence Sputnik, «un rassemblement de différents groupes terroristes, y compris le Front al-Nosra, et avec la participation des Casques blancs, s’est tenu le 7 septembre à Idlib». «Les participants se seraient mis d’accord sur des scénarios de futures mises en scène d'incidents ayant potentiellement recourt à des substances toxiques», a ajouté Sputnik citant la Défense russe.

Les chefs de groupes terroristes, notamment ceux du Front al-Nosra, se sont rencontrés le 7 septembre à Idlib, en Syrie avec des membres des Casques blancs, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov. Lors du rassemblement, les personnes réunies ont notamment discuté de scénarios de futures mises en scène d'incidents ayant potentiellement recours à des substances toxiques par les troupes gouvernementales syriennes, a-t-il expliqué. La rencontre en question a eu lieu dans un poste de commandement des terroristes situé à proximité de l’école Al-Wahda, à Idlib, a-t-il précisé. «Lors de la réunion, ces personnes ont mis au point et approuvés les scénarios et le tournage de mises en scène d'actes provocateurs d'utilisation présumée de substances chimiques par les forces gouvernementales syriennes contre des civils dans les villes de Jisr al-Choghour, Saraqeb, Taftanaz et Sarmin», a dénoncé la Défense russe. «La préparation complète de tous les participants impliqués dans la réalisation de provocations mises en scène devrait être achevée dans la soirée du 8 septembre.

Le signal marquant le début de la mise en pratique de ces provocations par les terroristes dans la province d’Idlib proviendra d'un ordre spécial de certains «amis étrangers de la prétendue révolution syrienne», a encore souligné Igor Konachenkov. Il a, notamment ajouté que «le département militaire russe continuait de surveiller de près la situation en République syrienne ainsi que les actions des forces armées de différents pays de la région du Moyen-Orient». Le ministère russe des Affaires étrangères a réaffirmé vendredi qu'il était important et impératif d'éradiquer le terrorisme en Syrie, notamment à Idlib. La position de principe de Moscou est celle de la nécessité d'effectuer «une liquidation complète et définitive des terroristes» dans l'ensemble du territoire syrien. Elle a appelé la communauté internationale à apporter son soutien pour faciliter le désarmement des groupes armés qui continuent à semer le chaos dans le pays.



L’armée syrienne cible des positions liées à El-Qaïda dans la campagne de Hama



L'armée syrienne a ciblé vendredi soir des positions terroristes en lien avec le réseau Al-Qaïda dans la campagne au nord de la province de Hama (centre), selon la chaîne de télévision officielle. L'armée a bombardé les positions du Front al-Nosra, dans la ville d'Al-Lataminah et d'autres zones tenues par les rebelles au nord de Hama.

L'attaque est survenue après que les éléments terroristes de la région ont lancé des obus sur la ville de Mhardeh, contrôlée par le gouvernement, tuant 9 personnes et en blessant 20 autres, dont 3 sont dans un état critique.

La tension monte dans la région, qui forme un triangle de zones rebelles au nord-ouest du pays s'étirant du nord de Hama aux montagnes de la province de Lattaquié et jusqu'à la province d'Idlib. L'armée syrienne se prépare à lancer une vaste offensive sur Idlib, le dernier grand bastion rebelle de Syrie.



La Chine appelle la communauté internationale à déployer plus d’efforts



L'envoyé spécial chinois aux Nations unies (ONU), Ma Zhaoxu, a exhorté vendredi toutes les parties au conflit en Syrie «à intensifier leurs efforts diplomatiques, à résoudre les problèmes par le dialogue et à faciliter la désescalade» dans le pays déchiré par la guerre. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie, le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies a déclaré que le processus politique syrien était bloqué par des activités terroristes endémiques et de fortes tensions dans certaines régions du pays, notamment dans la province d'Idlib (nord-ouest). En attendant la résolution du conflit par le dialogue, la communauté internationale devrait mettre en synergie ses efforts et continuer à lutter résolument contre le terrorisme et à consolider les acquis obtenus jusqu'à présent, a-t-il ajouté. La réunion de vendredi a eu lieu dans un contexte d'offensive imminente du gouvernement syrien assisté par la Russie à Idlib, le dernier bastion rebelle du pays ayant connu sept années de conflit.

Les responsables des Nations unies ont mis en garde contre «des conséquences humanitaires catastrophiques» si l'offensive avait lieu, estimant qu'environ trois millions de personnes seraient mises en danger. Dans ce contexte, la Chine appelle toutes les parties à faire tout leur possible pour éviter de porter atteinte aux civils innocents, a déclaré M. Ma. En outre, il a souligné que toutes les parties devaient respecter les règles et les principes de la Charte des Nations Unies et d'autres normes fondamentales des relations internationales, respecter pleinement la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie et éviter la menace ou le recours délibéré à la force.

L'envoyé chinois a réaffirmé que la Chine défend toujours une solution politique à la crise syrienne, seule issue possible pour la paix et la stabilité en Syrie.

La communauté internationale devrait apporter un soutien constant à l'ONU en tant que principal médiateur et apporter son soutien aux efforts déployés par son envoyé spécial, Staffan de Mistura, pour faciliter la reprise des pourparlers de paix à Genève, a-t-il déclaré. M. De Mistura s'entretiendra avec les parties concernées au sujet de la création du Comité constitutionnel syrien, a indiqué M. Ma, exhortant toutes les parties à exercer leur influence et à presser le gouvernement et les groupes d'opposition de parvenir à des résultats au plus vite et donner une impulsion au processus politique.