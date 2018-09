Universitaires oranais : Promouvoir l’esprit managérial

Une initiative visant à consolider les chances d'employabilité des jeunes diplômés a été concrétisée à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB) à travers la création d'une Maison de l'entrepreneuriat, a-t-on appris hier auprès de la coordinatrice de cette nouvelle structure. Cette opération a pour objectif de «promouvoir l'esprit managérial des universitaires en fin de cursus à l'effet de les encourager à monter leur propre projet d'entreprise», a précisé à l'APS Hayat Bendoukha.

L'importance des activités ciblées au sein de la Maison de l'entrepreneuriat sera mise en relief lors d'une Journée d'information prévue en octobre prochain au campus de l'USTO-MB, a-t-elle indiqué. L'organisation de concours d'idées figure parmi les actions majeures envisagées pour encourager l'adoption de la démarche entrepreneuriale, a révélé Mme Bendoukha, signalant que sa structure dispensera aux étudiants l'accompagnement nécessaire au plan technique. Une autre initiative ciblant, quant à elle, l'insertion professionnelle des diplômés dans le marché de l'emploi, a été également prise à l'USTO-MB, consistant en la mise en place d'un Bureau de liaison université/entreprises (BLUE).

De son côté, le chargé de communication de l'USTO-MB, Maamar Boudia, a fait savoir qu'un ensemble de dispositifs d'orientation est en émergence dans son établissement, comportant un Centre d'appui à la technologie et à l'innovation, un Centre d'innovation et de transfert de technologie et une Cellule de valorisation de la recherche.

L'USTO-MB a été désignée cette année établissement-pilote dans la région Ouest pour la mise en œuvre du Programme national «Adéquation-formation-emploi-qualification» (AFEQ). Inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne (UE), «AFEQ» a, lui aussi, pour but de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés. La commission régionale chargée de la mise en œuvre de ce programme, présidée par la rectrice de l'USTO-MB, Nassira Benharrats, avait été installée le 25 juin dernier.