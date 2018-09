Réalisation d’une statue du roi numide Massinissa : Mission de Travail à Tizi Ouzou

Une mission de travail à l'atelier de réalisation d'une statue du roi numide Massinissa, sis au village Taguemount Azouz à Beni Douala a eu lieu hier à Tizi-Ouzou.

Dans le cadre du suivi du projet, le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachimi Assad, s'était déplacé en compagnie de Mohamed El Hadi Hireche, président du jury, et Abdelkrim Betache, président de l'APC d'Alger centre où sera érigée cette statue à l'effigie du roi numide en janvier prochain.

L'objectif de cette visite auprès des artisans en charge de la réalisation de cette statue dédiée au roi, unificateur de l'Afrique du Nord, selon M. Assad, est de superviser l'entame des travaux tout en veillant aux aspects esthétique et historique qui devront entourer la réalisation de ce monument destiné à être érigé, début de l'année prochaine, à la place Tafourah. Cette rencontre avec les artisans choisis par les membres de jury entre dans le cadre du suivi permanent de toutes les étapes de réalisation de ce monument pour réussir sur tous les plans cette œuvre, a aussi indiqué le secrétaire général du HCA.

Il insistera sur l'impérative nécessité de l'accompagnement du processus de réalisation de cette statue par les membres de ce jury qui sont tous des professionnels. M. Assad a également invité les artisans à éviter la précipitation dans la construction. Il précise que l'opération d'attribution de ce projet à ces artisans a eu lieu dans une parfaite transparence.

Le secrétaire général du HCA a également tenu à rendre un grand hommage aux plus hautes autorités du pays qui ont mis tous les moyens, notamment financiers, pour la concrétisation de ce projet de réalisation de la statue d'un des rois les plus emblématiques de la Numidie. Une enveloppe financière de l'ordre de 24 milliards de centimes a été mobilisée pour la réalisation de cette statue visant la vulgarisation de l'histoire nationale, a par ailleurs fait savoir le premier responsable du HCA.

La levée du voile sur cette statue, selon le maire d'Alger Centre, Abdelkrim Betache, interviendra à l'occasion du nouvel an amazigh célébré le 12 janvier de chaque année.

La délégation, parmi laquelle figuraient également le député et membre du bureau politique du FLN Said Lakhdari ainsi que d'anciens animateurs du mouvement citoyen, s'est recueillie sur la tombe de Lounes Matoub au village Taourirt Moussa.

Bel. Adrar