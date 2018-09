Eradication des épidémies à Blida : Poursuivre la mobilisation

Le wali de Blida par intérim, Rabah Ait Hocine, a affirmé vendredi la nécessité de poursuivre la mobilisation des autorités locales et de la société civile ainsi que la sensibilisation des citoyens pour éviter une nouvelle prolifération des épidémies, notamment le choléra.

Supervisant la sortie de la dernière malade atteinte de choléra à l'hôpital de Boufarik, M. Ait Hocine a précisé que les autorités locales et la société civile (associations et citoyens) doivent poursuivre les campagnes d'hygiène et de sensibilisation au niveau des quartiers et des villes pour éviter la réapparition des maladies et épidémies, notamment le choléra. «Grâce aux campagnes de sensibilisation et de volontariat et à la mobilisation des citoyens et des médias, nous avons relevé le défi, celui d'éradiquer le choléra qui s'est propagé dernièrement dans la wilaya», a déclaré le responsable.

Le wali de Blida par intérim a tenu à saluer les grands efforts du personnel médical et paramédical de l'hôpital de Boufarik pour la bonne prise en charge des malades atteints de choléra. Concernant Oued Beni Azza, identifié comme source cholérique par le ministère de la Santé, le responsable a rappelé que le ministère de l'Intérieur avait mobilisé 6 milliards de centimes pour le traitement de ses eaux. Pour sa part, le directeur de l'hôpital de Boufarik, Réda Deghbouch, a rappelé que cet établissement hospitalier avait accueilli depuis le 14 août dernier 199 malades atteints de choléra, ajoutant que deux malades étaient sortis dans la matinée et un dernier cas dans l'après-midi après l'amélioration de son état de santé.