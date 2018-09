Journées d’information sur les opportunités d’investissement : l’entrepreneuriat local dans les hydrocarbures

Le ministre de l'Energie, M.Mustapha Guitouni, procédera aujourd'hui à l'ouverture des journées d'information sur les « opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal.

Ces journées sont organisées par Sonatrach, sous le haut parrainage du Président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika, et s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie SH2030 visant à encourager les entreprises locales à participer à la mise en œuvre des plans de développement de Sonatrach, de manière à porter en 2030 le taux d'intégration industriel national à 55%, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le ministre de l'Energie mettra l'accent sur la nécessité de mettre en place les voies et moyens à même de réunir les conditions critiques pour l'expression et le déploiement du génie local. En effet, sous l'impulsion du Président de la République, le secteur de l'énergie œuvre à faire émerger un entrepreneuriat local en faveur d'une économie productive dans le secteur des hydrocarbures, fondée essentiellement sur l'investissement dans les services pétroliers, l'industrie de biens d'équipements et de sous-traitance industrielle, l'ingénierie industrielle et autres services techniques et de maintenance industrielle.

Ces journées d'informations s'inscrivent également dans le cadre de la dynamique de changement imprimée par le ministère visant à faire exercer le génie local dans des activités plus complexes engendrant une meilleure valeur ajoutée. Dans cet esprit, le ministère avait déjà encouragé Sonelgaz à organiser, le 10 mai dernier, une rencontre sur le thème « Incitation à la fabrication en Algérie des matériels électriques et gaziers».

A cette occasion, le ministre avait mis en avant le rôle des entreprises du secteur en tant que grands donneurs d'ordre pour agir de manière structurante dans le développement de moyens nationaux de réalisation et/ou de fabrication de matériels.