Développement économique et création de l’emploi : Investir le monde de l’entrepreneuriat

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a appelé, hier à Alger, les jeunes diplômés à «investir le monde de l'entrepreneuriat» pour contribuer à la réalisation du développement économique et à la création de l'emploi.

La déclaration de M. Zemali intervient à l'issue de sa visite, en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, à la clinique médico-diagnostic du val à Alger (ex-clinique d'El Biar), qui a été créée par un groupe de jeunes diplômés universitaires dans le cadre du soutien apporté à cette catégorie par l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ). Le ministre a salué, en outre, le succès de cette clinique de 25 lits, qui a débuté avec 3 personnes et qui emploie aujourd'hui plus de 70 personnes dans les différentes spécialités de médecine. Félicitant les jeunes initiateurs de ce projet pour leur volonté et leur ambition, M. Zemali a rendu hommage à «des jeunes Algériens qui se sont libérés de la culture de l'assistanat et de l'attentisme pour mener la bataille de l'entrepreneuriat, en tirant profit des avantages que leur offrent les dispositifs de soutien à la réalisation de leurs projets économiques». Pour sa part, le Dr Nabil Abed, gestionnaire de la clinique, a affirmé que «cet établissement de santé contribuera à l'amélioration de la prise en charge médicale, en prodiguant des soins de haute qualité, notamment en maternité, en chirurgie générale, en hospitalisation, tout en assurant des prestations qui prennent en compte les standards internationaux en vigueur, et en veillant à assurer les soins adéquats et l'hygiène». Composé de salles d’accouchement, de prise en charge de nourrissons et de chirurgie générale, cet établissement est doté d'équipements technologiques et médicaux de pointe, a expliqué le même responsable, relevant que le staff en charge de son fonctionnement est constitué de médecins spécialistes, de paramédicaux, de techniciens ainsi que de spécialistes en gestion.