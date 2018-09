Tizi Ouzou : Plus de 62.000 trousseaux aux nécessiteux

Un total de 62.857 trousseaux scolaires avec tabliers ont été acquis et distribués au profit des enfants scolarisés issus des familles démunies de la wilaya de Tizi-Ouzou, a fait savoir hier le directeur local de l’action sociale et de la solidarité lors de la cérémonie de remise de ces trousseaux qui s’est déroulée dans la salle des œuvres sociales de la cité administrative de la wilaya, en présence des autorités locales, à leur tête le premier magistrat de la wilaya, Mohamed Bouderbali, ainsi que le délégué de la FCE, Lakhdar Madjen, des représentants du CRA et le mouvement associatif partenaire de la DASS.

Une enveloppe financière de l’ordre de près de 12,3 milliards de centimes, dont 8 milliards du budget de la wilaya, 2,6 milliards des budgets des communes et 1,7 milliard du ministère de la Solidarité nationale, ont été mobilisés pour les besoins de cette opération de solidarité scolaire envers les élèves des trois paliers scolaires issus des familles démunies, selon toujours le DASS, qui a aussi indiqué que 55 trousseaux scolaires spécifiques sont destinés pour les handicapés visuels. Une partie de ces trousseaux scolaire a été remise à plusieurs dizaines d’enfants, accompagnés de leurs parents, lors de cette cérémonie, alors que la distribution des autres lots sera effectuée par les comités locaux du Croissant-rouge algérien et les associations partenaire de la DASS. Aux 62.857 trousseaux offerts par la direction de l’action sociale et de la solidarité, s’ajoutent 2.500 autres trousseaux de la délégation de la wilaya du FCE, dont 500 ont été remis par la même occasion aux élèves issus de ces familles nécessiteuses qui sont, selon les statistiques de la DASS, au nombre de 90.894 familles.

Il faut rappeler qu’en plus de ces dons de trousseaux et tabliers scolaires, pas moins de 102.800 élèves scolarisés bénéficieront de la prime scolaire de 3.000 dinars instituée depuis plusieurs années par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que de la gratuité des livres scolaires.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette cérémonie, le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, s’est dit très satisfait de ce nombre important de trousseaux et tabliers scolaires offerts aux élèves issus des familles nécessiteuses, avant de rappeler que l’effort de solidarité de l’Etat se poursuivra envers toutes les couches démunies de notre société. Le wali a aussi exprimé sa joie pour la totale réussite qu’a connue la rentrée scolaire de cette année dans l’écrasante majorité des établissements scolaires de la wilaya.

Bel. Adrar