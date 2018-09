Ouargla : Spécialités et établissements nouveaux

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Ouargla propose au titre de la prochaine rentrée professionnelle (session septembre 2018) de nouvelles spécialités afin de répondre aux exigences du développement et du marché du travail local, ainsi que la mise en exploitation de nouvelles structures de formation, a-t-on appris des responsables du secteur.

Il s’agit, entre autres, des spécialités en céréaliculture, plasticulture, réseaux de télécommunications, réparation des équipements de télécommunications, chantiers de bâtiment, patrimoine, installation des systèmes d’alarme, et le contrôle à distance, a indiqué à l’APS le directeur de la formation, Ali Houassi.

Les infrastructures du secteur seront renforcées dès la prochaine rentrée professionnelle prévue le 23 du mois courant par la mise en exploitation de trois centres de formation et d’apprentissage (CFPA) répartis à travers les communes de Zaoui El Abidia ( région du grand Touggourt), Sidi Khouiled, et Hassi Benabdallah (région de Ouargla), en plus d’un institut de formation professionnelle (IFP) au chef-lieu de wilaya, a fait savoir le même responsable.

Le secteur prévoit également une offre, au titre de la même session, de 8.810 nouveaux postes de formation, dont 2.975 pour la formation résidentielle, apprentissage (2.895) formation qualifiante (2.020 postes) en sus de 920 autres proposés par les établissements de formation privés agréés, a-t-on signalé. Un effectif global de 15.835 stagiaires tous types de formation confondus est attendu au titre de cette nouvelle rentrée à travers les centres et instituts de formation de la wilaya.

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Ouargla est composé actuellement de 17 centres de formation, cinq instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, un institut de formation et de l’enseignement professionnels spécialisé dans l’ingénierie pédagogique, formation et recyclage des cadres du secteur, en plus de 15 établissements de formation privés agréés et d'un centre régional d'enseignement à distance.

Il compte également 14 internats totalisant 1.440 lits et autant de demi-pensionnats servant quelque 2.300 repas/jour.

L’encadrement des stagiaires est assuré par 554 encadreurs, tous corps confondus, selon les données du secteur.