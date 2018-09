Rentrée professionnelle : Fin des inscriptions le 15 septembre

Quelques jours seulement nous séparent de la clôture des inscriptions, en prévision de la rentrée professionnelle du 23 septembre 2018. Cette opération, qui a débuté, faut-il le rappeler, à la mi-juillet, prendra fin définitivement samedi prochain, avant la tenue des journées de sélection et d'orientation prévues du 16 au 18 du mois courant. Viendra ensuite une autre date importante avant le jour J, celle de la proclamation des résultats, jeudi 20 septembre.

Il faut dire qu’au niveau du département dirigé par M. Mohamed Mebarki, tout est fin prêt pour assurer la réussite de cette rentrée. «Comme chaque année, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels ne lésine devant aucun effort pour mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer une bonne année de formation professionnelle », a d’ailleurs récemment déclaré le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, dans une interview accordée à l’APS. Il a également mis en relief le fait que le secteur est prêt à accueillir tous les demandeurs de formation «dans de bonnes conditions», précisant lors de ce même entretien que le ministère s’attelle à « prendre en charge les besoins en ressources humaines nécessaires au fonctionnement de l’entreprise et du développement économique et à répondre à la demande sociale de formation professionnelle au côté des autres segments du système éducatif national». Ceci, d'autant que près de «450.000 jeunes quittent, annuellement, l’enseignement général classique sans diplôme et sans qualification», fera remarquer le ministre. Poursuivant ses propos, M. Mebarki a affirmé que les chiffres communiqués, cet été, par l’Office national des statistiques «montrent que plus de la moitié des chômeurs n’ont aucune formation, ce qui nous oblige à former en adéquation avec les réalités économiques et sociales ».

Il a précisé dans ce cadre que le secteur qu’il dirige « a toujours intégré dans ces cursus des formations dans l’entrepreneuriat, pour donner la possibilité aux jeunes stagiaires et apprentis de bénéficier de compétences à même de monter ou réaliser leur propre projet, avec l’aide des différents dispositifs mis en place par l’Etat. D’ailleurs, plus de 63% des porteurs de projets bénéficiant des aides et avantages de l’A.N.S.E.J sont issus de la formation professionnelle pour l’année 2017», met en relief le ministre. Bref, l’enseignement et la formation professionnels constituent à coup sûr «un autre parcours de réussite». Il faut savoir, dans ce contexte, que dans le cadre des préparatifs de la rentrée professionnelle prévue dans deux semaines chrono, un regroupement des directeurs de wilayas sera présidé aujourd’hui par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Cette rencontre devrait constituer notamment une halte pour discuter de l’adéquation formation/besoins économiques. En effet, « si la prise en charge de la demande de formation ne se pose pas, le secteur œuvre à adapter son offre aux réalités économiques, proches de l’entreprise privée ou publique», comme indiqué d’ailleurs par la cellule de communication du ministère.

Il sera question, d’autre part, de passer en revue tous les moyens humains et matériels mobilisés pour cette occasion.

Ainsi, lors de cette rentrée, c’est pas moins de 1.295 établissements de formation et d’enseignement professionnels (dont une quarantaine de nouvelles infrastructures) qui accueilleront les inscrits à cette session, a notamment souligné le responsable de la communication au ministère. M. Sofiane Tissera a également indiqué que l’offre dépasse, en fait, les 400.000 postes de formation avec une capacité pouvant s’étendre à l’ensemble des besoins exprimés en formation, en utilisant le potentiel d’accueil de l’apprentissage.



Les nouveautés



Si le domaine de la formation professionnelle a toujours attiré grand monde, celui de l’enseignement professionnel, pour sa part, et depuis sa création en 2002, n’a pu susciter un grand engouement chez les élèves et leurs parents.

C’est pourquoi le secteur a mis en place, l’année dernière, une nouvelle architecture des diplômes de ce cursus, en remplacement de celle qui était en vigueur depuis 2008, en vue d’améliorer son attractivité et l’insérer progressivement dans le système éducatif national.

Ainsi, mise en œuvre depuis la rentrée de septembre 2017 et régie par les dispositions du décret exécutif n°17/212 du 20 juillet 2017, la nouvelle organisation prévoit deux cycles d’enseignement professionnel, qui sont sanctionnés par le brevet d’enseignement professionnel «BEP» et le brevet d’enseignement professionnel supérieur« BEPS», est-il expliqué dans le site électronique du ministère.

Ces deux diplômes sont préparés en mode présentiel dans des établissements publics d’enseignement professionnel.

Le BEP, qui sanctionne le premier cycle d’enseignement professionnel, est organisé en 03 années, au même titre que le cycle d’enseignement secondaire général et technologique. En fait, le BEP remplace les diplômes d’enseignement professionnel du premier degré et du deuxième degré (DEP1) et (DEP2).

S’agissant des conditions d’accès à la première année du cycle d’enseignement professionnel préparant au BEP, l’on saura que celui-ci est ouvert aux élèves de 4e année moyenne admis au cycle post-obligatoire et aux élèves réorientés à l’issue de la 1ère année de l’enseignement secondaire, toutes filières confondues.

Le «BEP» est un diplôme propédeutique qui permet aussi bien la poursuite d’études que l’engagement dans la vie active.

Il ouvre, ainsi, à son détenteur l’accès au deuxième cycle de l’enseignement professionnel, sanctionné par un BEPS. Ce diplôme confère également à son titulaire une qualification professionnelle de niveau IV, qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques et des capacités d’organisation, lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Donnant de plus amples détails au sujet du BEPS, qui sanctionne le deuxième cycle d’enseignement professionnel, l’on retient notamment que ce dernier est organisé en deux années et que l’accès à la première année de ce cycle est ouvert aux élèves candidats titulaires du BEP, dans le prolongement de la filière suivie.

Les détenteurs du DEP2 ont aussi la possibilité de poursuivre des études, pour l’obtention du BEPS, dans le prolongement de la filière suivie et ce, dès le lancement des formations pour ce diplôme.

Le BEPS confère à son titulaire une qualification professionnelle de niveau V, correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques, des capacités pratiques et des aptitudes permettant d’exercer des fonctions de responsabilité et de conduite des travaux.

Pour ce qui concerne la typologie des instituts d’enseignement professionnels, il existe cinq types d’IEP qui sont retenus dans ce cadre.

Il s’agit en l’occurrence du type industriel, regroupant des filières industrielles ; du type BTP, regroupant des filières du bâtiment et des travaux publics ; du type agricole, regroupant des filières de l’agriculture ; du type tertiaire, regroupant des filières des services ; celui enfin inhérent à l’hôtellerie et au tourisme.

Chaque IEP est dimensionné à 1.000 places pédagogiques et 300 lits d’internat, et regroupe au moins trois filières de la même famille de métiers en fonction du tissu économique dans lequel il est implanté.

A noter, enfin, qu’outre les IEP fonctionnels, trois nouveaux IEP devraient ouvrir leurs portes à la rentrée de septembre 2018, dans les wilayas de Bouira, Blida et Laghouat, et ce, pour accueillir les élèves inscrits dans de nouvelles filières.

«Ces nouvelles structures sont dotées de moyens d’hébergement et de restauration, permettant d’accueillir les élèves candidats venant des autres localités du pays », lit-on au niveau du site électronique du ministère, qui ajoute que quatre autres IEP, implantés au niveau des wilayas de Boumerdès, Tebessa, Tizi Ouzou et Tipasa, ont été créés juridiquement en janvier 2018.

Soraya Guemmouri