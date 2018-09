Production céréalière : Mila, troisième à l’échelle nationale

La wilaya de Mila s’est classée «au 3e rang national» en matière de production céréalière, au titre de la saison agricole 2017-2018, avec une production de l’ordre 3,162 millions de quintaux (q), a déclaré hier le directeur local des services agricoles, Messaoud Bendridi. Ce classement a été révélé lors de la réunion tenue la semaine passée au ministère de l’Agriculture, du développement rural et de l’Agriculture visant à faire le bilan de la campagne labours-semailles de l’exercice 2017-2018, selon la même source qui a fait savoir que la wilaya de Tiaret est arrivée à la première place de ce classement avec une production de l’ordre de 5 millions de quintaux de céréales, suivie de Sétif avec 3,5 millions de q. La wilaya de Mila a également décroché la troisième place à l’échelle nationale en matière de récolte céréalière avec 1.806 millions de q récoltés, devancée par les wilayas de Tiaret et de Constantine, a-t-il dit. Cette production a été réalisée sur une surface de plus de 109 000 hectares (ha) avec un rendement de 29 q/ha, tandis que les 111.960 ha emblavés durant le précédent exercice n’avaient produit que 1.329 million de q. La maigre production enregistrée l’année dernière (seulement 841 000 q ont été récoltés en 2017 pour rendement de 21 q/ha) est imputée à la forte sécheresse ayant affectée la région mais également aux incendies qui avaient eu raison de 110 hectares à travers cette wilaya. M. Bendridi a par ailleurs, souligné que «les chiffres exceptionnels» de 2018 ont été rendus possibles grâce à une pluviométrie régulière tout au long de l’année mais aussi à la faveur du «saut qualitatif» réalisé en matière de soutien et de mécanisation agricole.