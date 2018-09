Saïda : Destruction de récoltes irriguées aux eaux usées

Des récoltes agricoles ont été détruites sur une superficie de 19 hectares irrigués aux eaux usées, a-t-on appris jeudi du directeur des services agricoles. Ces produits agricoles, détruits courant de cette semaine, sont constitués de haricots verts, d’oignons, de tomates, de laitue et de courgettes plantés sur des sites dans les communes d’Ain Lahdjar, Ouled Khaled et Ouled Brahim, a indiqué M. Chellali Omar. Treize personnes sont impliquées dans l’irrigation des récoltes agricoles aux eaux polluées menaçant la santé du consommateur, selon le service production à la DSA.

Des mesures administratives seront prises et les dossiers de ces personnes seront déférés devant la justice, a-t-on appris auprès de la wilaya.

Il a été procédé lors de cette opération lancée en début de semaine courante par une commission de wilaya composée de représentants des direction des services agricoles et des ressources en eau, des services communaux et de la gendarmerie nationale, à la saisie d’une pompe à eau de matériel d’irrigation. L’opération de contrôle, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), se poursuivra pour toucher toutes les zones agricoles de la wilaya. La superficie globale des terres agricoles de la wilaya de Saida est estimée à 511.349 ha dont 308.206 ha exploités, selon la DSA.