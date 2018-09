Ibn Badis (Constantine) : Réfection des réseaux d’assainissement

La commune d'Ibn-Badis (33 km à l'est de Constantine) vient de bénéficier d'une enveloppe de 34 millions de dinars destinée à la réfection de son réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales, dans le but de la prémunir contre les risques d'inondation, a annoncé, jeudi, le président de l'Assemblée populaire communale (APC), Saïd Guettaf. Cet élu a indiqué à l'APS que les travaux de réfection du réseau d'assainissement entrant dans le cadre des Programmes de développement communal (PCD) et inscrits dans un projet global destiné à la protection de la commune d'Ibn-Badis contre les inondations visent particulièrement à «éliminer les points noirs recensés dans cette commune régulièrement inondée, lors des orages». Il a, à ce propos, affirmé qu'une étude est actuellement menée par les équipes techniques de cette collectivité locale, pour le recensement de tous ces «points noirs», avant la désignation des entreprises de réalisation et le lancement des travaux. Une étude technique a également été élaborée par un bureau d'études privé portant sur la création d'un système d'évacuation des eaux pluviales aux entrées est et ouest de la commune, pour un coût estimé à plus de 100 millions de dinars, selon la même source. Le président de l'APC a, dans ce même contexte, rappelé que la commune d'Ibn Badis avait récemment bénéficié, dans la cadre «d'un plan d'urgence», de deux projets, dont a eu la charge la Société des eaux et d'assainissement de Constantine (SEACO). Nécessitant une enveloppe financière de 20 millions de dinars, ces projets consistaient en la mise en place d'avaloirs et le curage des conduites d'évacuation dans les cités Taâyouche et Zouikri. Il est à noter que la commune d'Ibn Badis, qui relève de la daïra d'Aïn Abid, recense quelque 25.000 âmes.