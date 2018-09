Annaba, Nouvelle ville de Draâ Errich : 1.900 familles relogées

Près de 1.900 familles ont été relogées à la nouvelle ville de Draâ Errich, dans le cadre du quota de 7.000 logements publics locatifs (LPL) destinés uniquement à la commune d’Annaba. Ces bénéficiaires avaient subi un ultime contrôle de leur dossier avant de se voir remettre les clefs après un tirage au sort pour être fixé sur l'étage des appartements qu'elles occuperont de façon à ne pas léser quelqu'un par rapport à un autre. Les personnes souffrant d'un handicap sont logées automatiquement au réez-de-chaussée.

L'opération d'attribution des logements se poursuit toujours comme elle avait débuté, avec la convocation des candidats bénéficiaires pour passer le énième contrôle et confirmer la crédibilité de leur demande, quartier par quartier, devant une commission que préside le wali d’Annaba, Mohamed Salamani, qui a souligné à maintes reprises que personne ne sera lésé s’il remplit les conditions requises à l'attribution d'un logement social.

La remise des clefs se fera juste après la démolition des constructions précaires qui abritaient les familles bénéficiaires, a-t-on constaté. Ce qui a permis jusqu'à présent l'éradication de plus de 200 constructions illicites. En outre, 500 vieilles habitations au niveau de la place d'armes et des caves servant d'abris dans certains immeubles ont été mises sous scellées, pour empêcher leur réoccupation par d'autres familles. Des dispositions administratives ont été prises sur le site même du relogement, pour faciliter la tâche aux familles, en vue de s'acquitter de la caution d'habitation, a t-on relevé.

B. Guetmi