Algérie - Roumanie : Mémorandum d’entente en matière de relations avec le parlement

Un mémorandum d'entente a été signé, jeudi à Bucarest, entre l'Algérie et la Roumanie, visant à établir un cadre pour développer des programmes dans le domaine des relations avec le Parlement, à même de promouvoir les relations d'amitié, à travers la création d'espaces communs de coopération et le développement de programmes spécialisés par les experts des deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Signé à l'occasion de la visite de travail qu'effectue le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda à Bucarest, le mémorandum d'entente porte sur "les études parlementaires, les procédures d'élaboration des règles juridiques et de coordination des relations entre le pouvoir exécutif et le Parlement". M. Bedda a rencontré son homologue roumain avec lequel il a passé en revue l'état des relations bilatérales, notamment dans le domaine des relations avec le Parlement, a conclu la même source.