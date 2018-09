Association des Oulémas algériens musulmans : Préserver les constantes nationales

Le rôle des l’Association des oulémas algériens musulmans dans la préservation des constantes nationales a été mis en exergue, lors d'une rencontre organisée, jeudi, par cette association à la mosquée pôle Abdelhamid-Ibn-Badis d’Oran.

Le président de l’association des Oulémas musulmans algériens, Abderrazak Guessoum a souligné, à l’ouverture de cette rencontre, que «chaque région du pays a donné naissance à des oulémas réformateurs qui ont utilisé le savoir comme moyen pour réaliser les objectifs du pays à recouvrer son indépendance et sa souveraineté». «Ces oulémas doivent être un exemple à suivre pour les générations montantes dans le domaine du sacrifice, de la préservation et de la consolidation de l’identité nationale», a-t-il déclaré, ajoutant que cette rencontre vise à sensibiliser les générations montantes que les acquis de souveraineté, de fierté et d'indépendance dont elles jouissent ont été concrétisées grâce aux sacrifices consentis par les oulémas, chouhada, réformateurs et les héros du ce pays. Le vice-président de l’association, Cheikh Benyounès Ait Salem, a souligné que «les érudits de la nation ont tracé la bonne voie assurant l'harmonie», appelant à faire connaître aux générations les oulémas et les grands hommes du pays. «Nous ne pouvons pas demander aux générations de construire l’avenir, si nous ne les préparons pas au présent», a-t-il déclaré à ce propos. Lors de cette rencontre, qui a abordé le thème «l’Association des Oulémas musulmans à Oran et son rôle de préservation des constantes de la nation», trois conférences ont abordé le rôle de cheikh Abdelkader El Yadjouri et de cheikh Tayeb El Mehadji en tant que réformateurs et de cheikh Ahmed Latrache Es-Sanoussi, comme enseignant des sciences de la chariâa. Les conférenciers ont affirmé, tout à tour, que ces Ulémas ont sacrifié leur vie dans l'enseignement et la sensibilisation sur le patriotisme pour faire échec aux desseins du colonisateur français visant à effacer l’identité algérienne. Le programme de cette rencontre a comporté aussi une conférence sur «les constantes nationales, passé et présent» animée par des universitaires d’Alger, d'Oran et de Tlemcen. Des membres de l’Association des Oulémas algériens musulmans donneront jeudi et vendredi des prêches dans les mosquées d’Oran sur ce thème. Organisée par le bureau de wilaya de cette association, cette rencontre a vu la présence d'universitaires et d'imams.