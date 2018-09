MDN : Reddition d’un terroriste à Tamanrasset

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), un terroriste s'est rendu, mercredi, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région Militaire). Il s'agit en l'occurrence du dénommé Miloud Klaghlagh, dit Abou Ayoub qui avait rallié les groupes terroristes en 2011, a indiqué jeudi un communiqué du MDN. Ledit terroriste était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions, a précisé la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, lors de deux d'opérations distinctes menées à Tlemcen et Oran (2e RM), 6 narcotrafiquants et saisi (29,6) kilogrammes de kif traité et 5 véhicules touristiques, tandis que 16.186 unités de différentes boissons et 40 quintaux de feuilles de tabac ont été saisis à El-Oued et à Ouargla (4e RM). Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé, à Tamanrasset et à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 4 orpailleurs et saisi 8 groupes électrogènes, 8 marteaux-piqueurs et un téléphone satellitaire, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté un individu en possession de 2 fusils de chasse à Sétif (5e RM). D'autre part, des Garde-côtesont déjoué, à El-Kala (5e RM), une tentative d'émigration clandestine de 11 personnes à bord d'une embarcation tandis que 27 immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen, Laghouat et Bordj Badji Mokhtar.



Découverte d’une cache d’armes à Bordj Badji Mokhtar



Lors d'une opération de recherche et sur la base de renseignements, dans le secteur opérationnel à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un détachement de l'ANP a découvert, hier, une cache d'armes et de munitions. Cette cache contient un canon tractable de 37 mm, 196 projectiles de 23 mm, 31 balles de 14.5 mm, 561 balles de 12.7 mm, 2.034 balles de 62.7x54 mm, et un canon de rechange.



saisie de 6.680 litres de carburants



Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi, jeudi, lors de différentes opérations à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5 RM, 6.680 litres de carburants, ainsi que 1.812 comprimés psychotropes, précise le communiqué. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 5 fusils de chasse et un drone à Constantine/5e RM et 954 unités de différentes boissons à Biskra/4e RM et Aïn Témouchent/2e RM. D'autre part, des Garde-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Skikda/5e RM, tandis que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ghelizane, Ouargla et In Amenas, ajoute le communiqué du MDN.