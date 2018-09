Formation et enseignement professionnels : En adéquation avec l’environnement économique

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, présidera demain, un regroupement des directeurs de wilayas afin d’évoquer les préparatifs et les moyens humains et matériels mis en place pour la réussite de la rentrée de la formation et de l’enseignement professionnels de septembre 2018 mais aussi l’adéquation formation / besoins économiques. La stratégie du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, œuvre à l’adéquation des formations avec l’environnement économique, de façon à ce que le centre ou l’institut forment des jeunes dans les domaines et les métiers que l’entreprise économique algérienne a besoin.

Contrairement aux années précédentes, l’édition 2018 se caractérise par plusieurs nouveautés, à commencer par la réception de plus de 40 nouveaux établissements qui s’ajouteront aux 1.228 établissements déjà opérationnels lors de la rentrée de l’année dernière ainsi que ceux réceptionnés à l’occasion de la rentrée de février de l’année en cours. Pour la rentrée prochaine pas moins de 1.295 établissements de formation et d’enseignement professionnels, accueilleront les nouveaux inscrits qui auront un large éventail de spécialités que le secteur propose, c’est ce qu’a précisé Sofiane Tissera, responsable de la communication au Formation et de l’Enseignement professionnels. Une offre dépassant les 400.000 postes de formation, une capacité qui peut s’étendre à tous les besoins exprimés en formation, en utilisant le potentiel d’accueil de l’apprentissage. Selon notre source, «si la prise en charge de la demande de formation ne se pose pas, le secteur œuvre à adapter son offre aux réalités économiques, proches de l’entreprise privée ou publique». Sur les 400.000 postes de formation proposés, «l’intérêt aux filières de formation considérées prioritaires a augmenté de façon importante ces dernières années», a-t-il expliqué, en précisant que les spécialités relevant du domaine de l’industrie représentent 25,40% de l’offre globale, alors qu’elle ne dépassait pas 22,7% pour la session de septembre 2017 ; la filière hôtellerie, tourisme et artisanat représente 15,69% de l’offre globale, quand elle représentait 10,3% de l’offre globale pour la même session de l’année passée. Il a ajouté que le BTP continue à intéresser puisqu’il représente 12,41%, et les filières de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire progressent à 9,31% dans l’offre globale. Pour notre interlocuteur, et si ces filières enregistrent une «augmentation significative, c’est parce qu’elles contribuent à préparer une main-d’œuvre qualifiée dans les domaines d’activité que le gouvernement a désigné comme les secteurs qui peuvent amorcer une économie autre que celle basée sur les hydrocarbures». Mais si la demande est prise en charge, et les formations sont adaptées aux exigences du marché de l’emploi et de l’économie, il reste toujours à convaincre les jeunes d’aller vers la formation professionnelle, et là aussi, beaucoup de spécialités enregistrent une augmentation des effectifs. Il rappellera que dans le passé un grand nombre de jeunes refusaient d’aller vers les filières de l’agriculture ou du bâtiment, mais «aujourd’hui nous constatons que la tendance est renversée», déjà il faut noter, que la majeure partie des établissements proposent des formations dans les spécialités en relation avec des secteurs d’activités créateurs de postes d’emplois comme l’agriculture, le bâtiment et l’industrie. Ainsi le département de Mebarki relèvera un retour des jeunes, ces dernières années, vers les métiers du B.T.P, et de l’agriculture, et les effectifs des jeunes inscrits dans des spécialités en relation avec le B.T.P.H sont en constante évolution, en 2017, 66.000 stagiaires et apprentis suivent une formation dans ce domaine, pour la seule branche de la construction métallique, ils sont 12.000 jeunes à s’être inscrit en septembre 2017.

Un bon point pour le secteur dont la principale mission est de former une main-d’œuvre qualifiée, cela est indissociable d’une démarche de qualité, qui s’appuie sur un partenariat dynamique avec le secteur économique utilisateur du produit de la formation professionnelle, à savoir la création des centre d’excellence, qui place l’entreprise économique au cœur même de l’effort de formation.

Mohamed Mendaci