Mila : Allier éducation et emploi

11 nouvelles spécialités viendront renforcer le secteur de formation professionnelle dans la wilaya de Mila, a révélé jeudi dernier le chef du service du suivi de la formation et de l'enseignement, Mohamed Bouziane, en marge des portes ouvertes lancées mercredi. Ces spécialités portent sur l'informatique, la simulation virtuelle (niveau 5), l'environnement (niveau 5), la mécanique, le montage de panneaux solaires, l'habillement traditionnel, la sculpture sur verre en plus d'autres filières liées aux services d'hôtellerie et art culinaire traditionnel. La manifestation, a-t-il expliqué, permet aux jeunes de connaître les spécialités disponibles, notamment à travers les présentations et les ateliers proposés aux différents stands organisés à la maison de la culture M'barek El Mili, et les offres d'emploi et les méthodes de création d'une micro-entreprise dans le cadre de divers dispositifs d'aide à l'emploi à l'instar de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) et l'Agence nationale de l'emploi (ANEM). L'organisation de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 10 du mois en cours, est d'orienter les jeunes et les encourager à s'inscrire dans une formation répondant à leur profil et intérêt, a ajouté M. Bouziane, faisant savoir qu'une manifestation similaire a été tenue au Centre culturel islamique de la ville de Mila.

Par ailleurs, 910 millions de dinars ont été alloués par le ministère de l’Intérieur pour la prise en charge des dépenses des écoles primaires, a indiqué le chef de l’exécutif local, Ahmouda Ahmed Zineddine qui a précisé que ce budget, consacre 360 millions de dinars pour l’entretien et la gestion des écoles primaires et 550 millions DA destinés à la restauration scolaire. Saluant le «bond qualitatif» réalisé par le secteur de l’Education nationale depuis l’année 2000 à ce jour, le chef de l’exécutif local a fait état de la réalisation à Mila durant cette période de 167 établissements scolaires, soit 30 lycées, 57 CEM (collèges d’enseignement moyen) et 63 écoles primaires, ajoutant que les travaux se poursuivent actuellement pour le parachèvement des chantiers de 17 autres établissements éducatifs. Le secteur de l’Education sera renforcé par 1.007 nouveaux postes pour cuisiniers, aides cuisiniers et agents d’entretien et environ 20 nouveaux restaurants scolaires, selon le même responsable.