Commerce : La production nationale a réalisé UN BOND QUALITATIF

Le Ministre du Commerce : « Nous ambitionnons de commercialiser le produit national sur de nouveaux marchés. »

Le ministre a procédé à l’inauguration de la nouvelle direction du secteur au niveau de la wilaya et rencontré plusieurs investisseurs sur les lieux mêmes de leur activité pour s’enquérir des potentialités tant humaines que matérielles dont ils disposent ainsi que des problèmes qu’ils rencontrent et qui les empêchent d’aller loin dans la concrétisation des objectifs fixés pour un plus grand développement.

Cela prive l’économie nationale d’une possibilité de relance qui permettrait de réduire les importations et de s’engager dans la quête de nouveaux marchés extérieurs.

M. Djellab a salué l’importance et la diversité des investissements dans la wilaya, que ce soit dans l’électronique, l’industrie plastique, les matériaux de construction et même l’économie verte, S’agissant de la fabrication des panneaux photovoltaïques, il a tenu à rassurer les opérateurs locaux sur la volonté du gouvernement de les accompagner.

Le premier axe développé dans une déclaration à la presse qui a suivi sa visite de la zone industrielle a trait à la politique commerciale du pays.

« Sur instruction du Président de la République, nous avons orienté cette politique vers la protection de la production nationale. Nous avons engagé plusieurs actions pour encourager et diversifier cette production, en plus du renforcement de l’investissement et du partenariat » a affirmé le ministre.

Ctant quelques exemples des articles fabriqués dans la wilaya, il rappellera que l’interdiction des importations visait justement à favoriser la production nationale.

Cette politique a donné ses premiers résultats, a ajouté le ministre, qui a noté que cette décision sera revue après 9 mois de son lancement. « Nous allons adopter des taxes additionnelles à partir de la mi-septembre », a-t il annoncé.

Pour l’industrie naissante des panneaux photovoltaïques, il a promis leur généralisation aux hôpitaux, aux écoles et aux espaces publics. Un grand marché s’ouvre pour ce secteur a-t-il affirmé.

Les possibilités d’exportation de ces produits ont été également examinées par le ministre lors de ses rencontres avec les investisseurs.

«Toutes vos préoccupations sont prises en charge dans le cadre de la stratégie nationale de diversification des exportations qui sera prête en octobre», a déclaré M. Djellab, qui a indiqué que cette stratégie, qui s’étalera sur cinq ans, donnera une vision aussi bien des mesures à suivre que des potentialités à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs fixés.

Cela ne l’empêchera pas de noter une augmentation des exportations hors hydrocarbures qui sont passées de 900 millions à 1,6 milliard de dollars. « Nous avons déjà appliqué certaines mesures, comme le dédouanement à l’usine», a-t-il dit, notant avec satisfaction qu’un opérateur local a réalisé 20 millions de dollars d’exportation durant ce premier semestre et prévoit même d’atteindre 40 millions à la fin de l’année.

«Nous allons poursuivre nos actions d’encouragement des exportations par la participation à plusieurs manifestations organisées en Europe, en Amérique et en Afrique. Nous avons une politique en direction de notre continent pour renforcer la coopération avec les autres pays africains», a-t-il dit.

Revenant aux importations, le ministre a indiqué que les mesures prises par le gouvernement ont offert la possibilité de stabiliser ces dernières.

«Contrairement aux années passées où les achats extérieurs augmentaient à chaque fois, depuis 2017 ceux-ci tournent autour de 45,46 milliards de dollars», a-t-il indiqué.

«Nous sommes en dialogue permanent avec nos partenaires autour des mesures prises pour gérer notre commerce extérieur», a-t-il affirmé.

M. Djellab a enfin évoqué la nouvelle loi sur le commerce qui permet de lutter efficacement contre l’activité informelle ainsi que la contrefaçon en donnant les prérogatives nécessaires aux agents du secteur. Cela permettra de rassurer, selon lui, les producteurs nationaux et de protéger les consommateurs.

F. D.