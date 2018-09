voie d’évitement à Ouargla : Grande importance pour désengorger le trafic

La voie d’évitement sud de la ville d’Ouargla revêt «une grande importance» pour désengorger le trafic routier en milieu urbain et faciliter l’accès aux agglomérations limitrophes, ont estimé jeudi de nombreux usagers de cet axe routier.

Depuis sa mise en service l’année dernière, cet évitement «a permis de répondre à nos attentes en matière de nouvelle infrastructure routière permettant de mettre fin à l’écoulement du trafic routier, notamment les véhicules de grand tonnage causant l’embouteillage sur l’axe principal qui traverse le centre-ville d’Ouargla», ont-ils déclaré à l’APS.

S’étalant sur un linéaire de 10 km, la voie de contournement de la ville d’Ouargla consiste à créer une jonction entre la route nationale (RN 49) sur son tronçon menant vers la wilaya de Ghardaïa et l’intersection Ouargla/Hassi-Messaoud/ Touggourt, tout en assurant la sécurité et le confort aux usagers de la route, selon la direction locale des travaux publics (DTP). Confiée à une entreprise nationale privée, avec le concours de deux bureaux d’études nationaux (LTP-Sud et GEOSOL), la réalisation de ce projet, y compris la protection des pipelines, sur son tracé, l’aménagement de carrefours, en plus de la pose de signalisations horizontales et verticales, a nécessité un montant global estimé à 650 millions de dinars dégagé du budget supplémentaire de la wilaya (BSW), a-t-on précisé.

Dans le même sillage, diverses opérations ont été retenues par la Direction des travaux publics pour améliorer la fluidité du trafic routier et réduire l’embouteillage quotidien dans et autour de la ville d’Ouargla, indique la même source.

Parmi ces projets, figurent l’ouverture d’une nouvelle voie reliant, sur une distance de 2 km, la localité de Sidi-Amrane (banlieue du chef-lieu de wilaya) et la RN 49 afin de décongestionner le trafic automobile dans le milieu urbain et de faciliter l’accès aux quartiers de la banlieue ouest de la ville, tels que Sidi-Marrane, Mekhadma, cité Ennasr et Bamendil (périphérie ouest d’Ouargla).

Il s’agit, en outre de la remise en état d’un tronçon de 6 km de la route menant vers la circonscription administrative d’El-Menea (wilaya de Ghardaïa) à partir de la nouvelle gare multimodale d’Ouargla, ainsi que la réhabilitation de la route reliant la RN 49 à Bamendil sur 1,1 km, a-t-on fait savoir. Le secteur des travaux publics à Ouargla avait bénéficié, ces dernières années, de plusieurs financements au titre du budget de la wilaya, consacrés notamment au renforcement du réseau routier en milieu urbain, dont la réalisation d’un échangeur au niveau de l’intersection cité-Ennasr/ RN 49, ainsi que l’aménagement du carrefour du CW 204, à proximité de l’aéroport Ain El-Beida d’Ouargla, y compris l’installation de l’éclairage public, a-t-on signalé à la DTP.