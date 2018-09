Métro d’Alger : MISE EN SERVICE d’UNE NOUVELLE STATION

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a inspecté jeudi plusieurs projets dans la wilaya d’Alger, mettant en exergue le rôle vital de ces infrastructures sur le double plan économique et social. Après l’inauguration en avril dernier de la première ligne du métro d’Alger reliant Hai El Badr à Ain Naadja, le ministre, qui était accompagné du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a inauguré la station des Ateliers, une extension de la première ligne du métro d’Alger. La station de 160 mètres, est dotée d’une entrée et de deux ascenseurs mécaniques pour les personnes aux besoins spécifiques. Avec la réception de la station des Ateliers, il ne reste de l’extension de la première ligne du métro d’Alger que la station de Gué de Constantine (122) dont la réception est prévue dans les prochains jours, a précisé le ministre qui a ajouté que le nombre des usagers des lignes du métro a atteint près de 200.000 voyageurs par jour. M. Zaalane a inspecté également les travaux d’aménagement extérieur de l’aéroport international Houari- Boumediène, qui sera livré fin 2018 début 2019 au plus tard. M. Zaalane a fait savoir, à ce propos, que cette infrastructure qui répond aux normes internationales «fait l’objet d’un suivi continu du Président de la République». Selon les explications du ministre, les travaux d’aménagement extérieur et du parking automobile sont encore en cours, ajoutant que la capacité de cette infrastructure, «considérée comme un aéroport de transit», est de 16 millions de voyageurs par an. Par ailleurs, le ministre a visité le projet du réseau ferroviaire et la station de train de Bab Ezzouar devant relier l’aéroport international Houari-Boumediene. «L’aéroport sera relié par le métro et une ligne ferroviaire susceptible de renforcer la rentabilité de cette infrastructure», a ajouté M. Zaalane. A cet égard, il a indiqué que «tous ces projets ont une dimension économique et sociale outre leur contribution à faciliter les déplacements des voyageurs». Répondant à une question sur la pression que connaît le transport ferroviaire durant cette période, M. Zaalane a affirmé que «son secteur œuvre actuellement à accélérer la cadence de réhabilitation des wagons au niveau des ateliers de la société à Sidi Bel-Abbes», ajoutant que «parallèlement la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) poursuivra la réception des trains «Coradia».